Ministro de Salud: "Eliminar el cáncer de cuello uterino es una meta alcanzable"

El Ministro de Salud, Víctor Atallah, habló sobre las metas de erradicación del cáncer de cuello uterino en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud (SNS), en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OPS), presentaron este jueves el proyecto piloto de tamizaje, diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas con prueba de Virus del Papiloma Humano (VPH), en ocasión de que cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Este piloto se realizará como tamizaje primario en las provincias de Elías Piña y Dajabón, fortaleciendo los avances en vacunación, iniciativa que ha contribuido al fortalecimiento de la prevención en el sistema sanitario dominicano.

Durante el acto, el ministro de Salud, Víctor Atallah, y el director de SNS, Julio Landrón, reafirmaron el compromiso del país de avanzar de manera firme hacia la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública para el año 2030.

"Eliminar el cáncer de cuello uterino es una meta alcanzable, lo digo plenamente y hay países que lo ha logrado, y si hay países que lo han logrado, nosotros tenemos que lograrlo, nosotros vamos a lograrlo", aseguró Atallah.

El funcionario explicó que el país tomó esta problemática como una prioridad nacional, señalando que el Estado se han iniciado importantes cambios en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento como son: la ampliación del programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), mediante la introducción de una vacuna nonavalente que cubre cerca del 90 % de los virus oncogénicos asociados al cáncer de cuello uterino.

Asimismo, informó que ahora el programa incluye tanto a niñas como a niños, con el objetivo de reducir la transmisión del virus y aumentar la protección de las mujeres.

También resaltó la integración del tamizaje con pruebas de VPH en el primer nivel de atención, permitiendo que la detección temprana se realice más cerca de las comunidades.

En este sentido, hacemos un llamado claro a la población a tomar medidas sencillas pero efectivas para prevenir esta enfermedad: Vacunarse contra el VPH, especialmente en niñas y adolescentes.

Realizarse el Papanicolaou o la prueba de VPH de manera periódica.

Acudir al médico aunque no haya síntomas.

Usar protección en las relaciones sexuales.

Evitar factores de riesgo como el tabaquismo.

Dar seguimiento oportuno a cualquier resultado anormal.

Durante su intervención, el director del SNS, doctor Julio Landrón, señaló que a través del Programa ChequéateRD en alianza con el Ministerio de Salud y la OPS, se ejecutan planes piloto en zonas priorizadas como Elías Piña y Dajabón, para fortalecer estrategias de reducción de mortalidad.

"El programa está implementado en 13 hospitales priorizados y 15 unidades móviles, con cobertura en múltiples provincias del país, fortaleciendo la red pública de servicios oncológicos, en el caso específico del cáncer cervicouterino, se realiza tamizaje a mujeres de 21 a 65 años mediante papanicolaou, prueba de VPH y colposcopía, incorporando tecnología de biología molecular para detección de genotipos de alto riesgo.

Pruebas de VPH

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-41220-pm-1-3f3d5208.jpeg Salud Pública llama a vacunar a niños y niñas contra el VPH. (FUENTE EXTERNA)

Landrón indicó que, de 8,397 pruebas realizadas de VPH, fueron detectados 1,413 positivos y, con cáncer cervicouterino, se diagnosticaron 48, lo que evidencia un incremento progresivo en la captación de pacientes y pruebas realizadas entre 2021 y 2025, lo que refleja expansión y mayor alcance del programa.

En tanto, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alba Ropero, destacó los avances que ha logrado la República Dominicana en la lucha contra el cáncer cervicouterino, resaltando el compromiso del país para colocar este tema como una prioridad en la agenda nacional, a través del fortalecimiento de la atención primaria.

"Hoy tenemos la oportunidad de avanzar otro paso más y es el fortalecimiento de la atención primaria. Este tipo de iniciativa nos permite operacionalizar esa estrategia de atención primaria", señaló.

El evento contó con la participación del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Halton, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), expertos regionales, entre otros.