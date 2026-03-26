RD mantiene estrategia conjunta para mejorar diagnóstico, tratamiento y prevención de tuberculosis

Una tos persistente por más de dos semanas es la principal señal de alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud Pública y las sociedades médicas especializadas mantienen en conjunto una estrategia robusta enfocada en mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis (TB), con un enfoque especial en poblaciones vulnerables y enfermedades asociadas como la diabetes.

Así fue dado a conocer durante un taller en la Sede del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), en el que se resaltó que Día Internacional contra la Tuberculosis no solo se limita al 24 de marzo, sino que son impulsadas durante semanas completas de actividades, jornadas médicas, avances tecnológicos y campañas de sensibilización.

La doctora María Victoria Volquez, encargada de la División de Gestión Clínica del SRSO y coordinadora del taller, expresó que "desde esta regional impulsamos una atención basada en la integralidad de los servicios, donde contamos con promotores, enfermeras y médicos comprometidos con cada uno de nuestros pacientes".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-42651-pm-407f3b86.jpeg Taller sobre tuberculosis impartido en el SRSO. (FUENTE EXTERNA)

En el encuentro, en el que participaron colaboradores de distintas áreas del SRSO, indicó que el eslogan oficial para el Día Mundial de la Tuberculosis 2026 es: "Podemos poner fin a la TB: impulsados por la atención primaria de salud, la innovación y comunidades comprometidas", con el cual se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de esta enfermedad.

En el año 2025, el país cerró con un conteo de 4,451 casos de tuberculosis, 360 contagios menos que en 2024, cuando se registraron 4,811 casos.

La doctora Volquez explicó que Servicio Regional de Salud Ozama, que dirige el doctor Edisson Féliz Féliz, forma parte de la Red Nacional del SNS, que opera 1,523 establecimientos con cobertura del 92 % para TB en todo el país.

Esta infraestructura incluye centros con capacidad de diagnóstico avanzado y atención continua.

"Disponemos de tecnología clave para la detección rápida y eficaz de tuberculosis como GeneXpert (Ultra y XDR) de manera gratuita en toda nuestra red de servicios, así como el tratamiento", agregó.

El taller contó con la ponencia de los técnicos doctores Víctor Sena y Enna Lugo, miembros de la División de Gestión Clínica del SRSO.

Importancia de la prevención y diagnóstico temprano

De su lado, Juan Ramón Tejeda Gómez, neumólogo de Médico Express, señaló que la tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, con millones de casos registrados cada año, destacando la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para reducir el impacto de esta enfermedad infecciosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/juan-tejada-neumologo-b6e11450.jpeg El doctor Juan Tejeda. (FUENTE EXTERNA)

El especialista explicó que la tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, un microorganismo que afecta principalmente a los pulmones y que ha acompañado a la humanidad durante siglos. A pesar de los avances médicos, señaló que la enfermedad sigue representando un desafío sanitario debido a su capacidad de transmisión y a la cantidad de personas que se enferman cada año en el mundo.

El doctor Tejeda Gómez indicó que entre los síntomas más comunes se encuentra la tos persistente por más de dos semanas, considerada una de las principales señales de alerta.

También pueden presentarse:

Fiebre

Sudoración nocturna

Cansancio

Dolor en el pecho

Pérdida de peso

El neumólogo explicó que en algunos casos, la enfermedad puede manifestarse además con tos con flema o incluso con sangre. Por ello, recomendó acudir al médico cuando estos síntomas aparecen sin una causa clara, ya que una evaluación temprana permite confirmar o descartar la enfermedad.

Transmisión

En cuanto a la transmisión, el especialista señaló que la tuberculosis se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, liberando pequeñas partículas que pueden ser inhaladas por otras personas, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

En este sentido, resaltó que mantener los espacios ventilados, cubrirse al toser y buscar atención médica ante síntomas respiratorios persistentes son medidas importantes para reducir el riesgo de contagio y proteger a quienes comparten el mismo entorno.

Finalmente, el doctor Tejeda Gómez destacó que en los últimos años se han desarrollado pruebas moleculares rápidas que permiten detectar la enfermedad en pocas horas e identificar si la bacteria presenta resistencia a algunos medicamentos.

Asimismo, subrayó que el diagnóstico temprano y el cumplimiento del tratamiento completo son fundamentales para evitar complicaciones y frenar la propagación de la tuberculosis en la comunidad.