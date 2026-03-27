Cáncer de cérvix sigue entre los más frecuentes en RD: 110 casos en el Incart en 2025

El cáncer de cervix ocupa el cuarto lugar en incidencia en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

De 1,096 casos de cáncer detectados en el año 2025 en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), 110 fueron diagnósticos de cáncer de cuello uterino. Adicional a estos, otras 40 pacientes presentaron tumores dentro del cuerpo del útero.

Contando desde 2023, son 323 las mujeres atendidas en el Incart por esta patología (55 en el año 2023 y 158 en 2024). Medido por incidencia, el cáncer cervicouterino se colocó en el cuarto lugar, superado por el cáncer de próstata, de mama y cáncer del sistema hematopoyético.

En ocasión de que cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cérvix, el Ministerio de Salud Pública alertó sobre la estrecha relación de este tipo de cáncer con el virus del papiloma humano (VPH), considerado la infección de transmisión sexual más prevalente a nivel mundial.

"La vacunación contra el VPH, los chequeos ginecológicos periódicos y pruebas como el papanicolaou permiten identificar a tiempo posibles lesiones y prevenir esta enfermedad", precisó la entidad a través de sus redes sociales.

Relación con el VPH

De su lado, la doctora Yissel Valentín, ginecóloga oncóloga, explicó que el VPH está directamente implicado en el desarrollo del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que en sus etapas iniciales suele detectarse mediante un examen de papanicolaou y estudios más específicos como la colposcopía y la biopsia cervical.

En fases avanzadas puede presentar síntomas como:

Sangrado postcoital

Secreción vaginal malolientes

Dolor pélvico

Hematuria (presencia de sangre en la orina)

(presencia de sangre en la orina) Tenesmo rectal (sensación constante o frecuente de necesitar evacuar los intestinos)

(sensación constante o frecuente de necesitar evacuar los intestinos) Edema en los miembros inferiores

En cuanto a los factores de riesgo, la especialista mencionó el inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, parejas masculinas promiscuas y antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Además, subrayó que la infección por VIH incrementa hasta cinco veces el riesgo de desarrollar cáncer cervical debido a la alteración del sistema inmunológico.

La doctora indicó que existen más de 115 genotipos de VPH identificados, siendo ocho de ellos responsables de más del 90 % de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. En particular, los tipos 16, 18 y 45 están asociados con la mayoría de los adenocarcinomas cervicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/yissel-valentin-d9cc643f.jpeg La doctora Yissel Valentín. (FUENTE EXTERNA)

"Para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, es necesario que el VPH esté presente. No obstante, aproximadamente el 85 % de las infecciones desaparecen por sí solas sin dejar secuelas", precisó.

De acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en el año 2020, en República Dominicana se registraron 3,412 nuevos casos y 1,577 fallecimientos por esta enfermedad, afectando principalmente a mujeres a partir de los 30 años.

Valentín confesó que en su práctica médica ha observado diagnósticos en mujeres cada vez más jóvenes, entre los 19 y 24 años, asociados al inicio precoz de relaciones sexuales, incluso desde los 12 años, así como a factores como la promiscuidad y falta de educación.

La oncóloga hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, destacando la importancia de realizarse el papanicolaou de manera periódica y la aplicación de la vacuna contra el VPH desde los 9 años, tanto en niñas como en niños.

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