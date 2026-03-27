El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este viernes que la clínica estética Diosa, donde falleció una mujer en Santiago, ya había sido clausurada anteriormente por irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con el funcionario, la clausura anterior obedeció a razones similares, relacionadas con situaciones que pusieron en riesgo la vida de pacientes.

Detalló que el centro únicamente tenía autorización para ofrecer consultas médicas.

Señaló que al violar los protocolos establecidos al realizar procedimientos estéticos, motivó una nueva intervención.

"Atendiendo a esta situación, nuestro equipo de habilitación procedió a clausurar nuevamente el establecimiento, incluyendo el área de consultas que permanecía abierta", explicó el ministro.

Indicó que el caso será remitido a la justicia una vez se complete el informe técnico correspondiente.

Medidas del Ministerio

Víctor Atallah destacó que, en los últimos años, las autoridades han intensificado la supervisión de centros estéticos en el país, logrando reducir en casi un 60 % los incidentes asociados a estos procedimientos.

Asimismo, señaló que más de un centenar de establecimientos han sido cerrados por incumplir las normativas.

En ese sentido, exhortó a la población a verificar que los centros y profesionales estén debidamente habilitados antes de someterse a cualquier procedimiento. Además, advirtió sobre los riesgos de realizar múltiples intervenciones simultáneamente.

El hecho

El Ministerio de Salud Pública volvió a cerrar la Clínica Diosa tras la muerte de Geraldín Hernández, de 32 años, quien, según sus familiares, falleció mientras se le practicaba una liposucción.

De acuerdo con versiones de allegados, la víctima había ingresado al centro de salud la mañana del jueves 26 de marzo, para someterse al referido proceso.

Ámbar Sánchez, prima de la fallecida, cuestionó el manejo del caso por parte del centro médico, alegando que no se les ha brindado información clara sobre las circunstancias de su muerte.

Asimismo, denunció que previo al fallecimiento se habría solicitado dinero adicional y más unidades de sangre, a pesar de que, según indicó, ya se habían cumplido esos requerimientos.