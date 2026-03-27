Salud Pública reporta una reducción de 16 % en cifras de la mortalidad infantil acumulada

De acuerdo con el boletín 10 del Ministerio de Salud Pública, en lo que va de 2026 se registran 306 muertes infantiles. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección de Epidemiología, destacó que la mortalidad infantil presenta una tendencia a la baja en las primeras diez semanas del año 2026, como resultado de acciones estratégicas desarrolladas en todo el territorio nacional, con la finalidad de reducir este importante indicador.

Según los datos contenidos en el boletín epidemiológico SE-10, fueron notificaron 15 defunciones infantiles, lo que representa una reducción del 50 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 30 fallecimientos.

Asimismo, la reducción se evidencia al observar el acumulado del año, que en las primeras diez semanas de 2025 registró un total de 364 decesos, mientras que en 2026 la cifra se sitúa en 306, logrando una reducción del 16 por ciento.

De las 15 muertes notificadas, once corresponden a bebés en etapa neonatal.

El organismo de salud dominicano continúa impulsando acciones que impactan positivamente en la reducción de las muertes maternas e infantiles en el país.

Estas acciones incluyen: el fortalecimiento de la atención neonatal, la mejora en la respuesta institucional y en el cuidado de los recién nacidos, el seguimiento a los embarazos de alto riesgo, atención oportuna e integral, lo que reduce complicaciones antes y durante el parto, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, es decir fortalecimiento de los recursos en los centros de salud.

Sobre las muertes maternas, el boletín epidemiológico indica que esta semana fueron notificadas cuatro defunciones correspondientes a cuatro madres dominicanas.

El acumulado de defunciones es de 16 este año, el pasado año a la fecha se reportaba un total de 39, lo que representa una reducción del 59 por ciento en la mortalidad materna a nivel nacional, en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Malaria y leptospirosis

En esta entrega, el boletín epidemiológico reporta un caso de malaria y un total acumulado de 41 casos confirmados a la fecha, con cero defunciones asociadas a esta enfermedad y una incidencia de 1.93, representando una reducción del 85 por ciento de los casos con respecto al pasado año.

En la semana del 8 al 14 de marzo no hubo confirmación de casos de leptospirosis, mientras que el acumulado es de 39 casos confirmados este año.

Dengue

Se confirman dos casos de dengue esta semana, para un total acumulado a la fecha de 52 pacientes confirmados hasta la fecha, la incidencia es de 2.45, para una reducción del 24 por ciento de los casos.

De las provincias con mayor incidencia (por 100,000 habitantes) se encuentran Valverde (16.9), La Altagracia (15.4), Elías Piña (8.3) y Barahona (8.3).

El registro de casos de cólera se mantiene en cero.

Virus respiratorios

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, a través de la Dirección de Epidemiología, mantiene vigilancia epidemiológica y de laboratorio intensificada, mediante la red de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas.

Durante la semana 10, predominó la presencia de Metapneumovirus e Influenza B.

También se ha detectado Influenza A, Adenovirus, Parainfluenza, además del Virus Sincitial Respiratorio.

Asimismo, se detectaron 17 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).