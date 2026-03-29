La maternidad en RD se mantiene joven, pero crecen los embarazos después de los 40 años

Con un buen estilo de vida y chequeos continuos, es posible llevar un embarazo exitoso después de los 40 años. ( FUENTE EXTERNA )

A nivel global, la maternidad está cambiando. Las mujeres están teniendo menos hijos y cada vez a edades más avanzadas, en medio de una tendencia sostenida de descenso en la natalidad y transformaciones sociales que impactan el comportamiento reproductivo.

En abril de 2025, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se contabilizaron más mujeres mayores de 40 años que tuvieron hijos en comparación con las madres adolescentes y un descenso de 14 % en el número total de nacimientos entre 1990 y 2023.

En República Dominicana, el grupo etario de 20 a 24 años se mantiene como el segmento donde se registra la mayor cantidad de partos, de acuerdo con las estadísticas del Repositorio de Información de Estadísticas de Servicios de Salud (Riess).

Esta tendencia se mantiene año tras año: el Riess contabilizó 37,838 partos dentro de este grupo en 2019; 35,357 en 2020; 37,149 en 2021; 35,949 en 2022; 33,950 en 2023; 38,418 en 2024 y 22,901 en 2025.

"Esa es una realidad, ha ido en aumento la cantidad de pacientes que tienen hijos más tarde. A partir de los 40 años, aquí no se supera que los adolescentes sí tienen más hijos y más embarazos, que las pacientes en edad tardía, pero sí ha ido aumentando", aclaró la doctora Francisca Aquino, ginecóloga del Centro Vista del Jardín.

De 747,088 partos contabilizados en hospitales públicos desde el año 2019, el Riess documenta 12,061 partos en mujeres de 40 a 44 años y 724 de más de 45. El año 2023 fue el de mayor cifra con 1,966 alumbramientos en madres de 40 a 44 años.

Entre los meses de enero y febrero de 2026, ya unas 242 mujeres mayores de 40 años han dado a luz en nuestro país.

Avances médicos

Aquino explicó que hoy día, gracias a un seguimiento y vigilancia continua, las mujeres mayores de 35 años pueden salir embarazadas minimizando los riesgos de salud, tanto para ellas como para la criatura que se desarrolla en su vientre.

"Están cada día más avanzados los tratamientos de fertilidad y las pacientes entonces comienzan a adherirse y a tener hijos cada día más tarde", detalló.

"Es cierto que existen riesgos de malformaciones, de complicaciones hipertensivas, diabetes, etcétera, pero cada vez eso se está siendo menor por el hecho de los tratamientos, de la vigilancia que se tiene con el paciente, del tratamiento pre, porque no es lo mismo cuando esta paciente tiene una atención que le permite llegar a un embarazo en las condiciones ideales según la edad que tenga la paciente o cualquier tipo de patología", agregó.

Recordó que, con los tratamientos modernos, se pueden congelar y reservar los óvulos que tengan las mejores condiciones y así aplazar la decisión de tener hijos.

"Las mujeres están aprendiendo cómo cuidarse, a no abandonarse, a estar pendientes de sus chequeos, de saber qué necesitan y esto hace que puedan llegar a ciertas edades con una mejor salud, con mucho mejor reserva ovárica, que antes eso no era tan fácil ni tan posible", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/francisca-aquino-ginecologa-4a052b54.jpeg La ginecóloga Francisca Aquino. (FUENTE EXTERNA)

"El estilo de vida decide si tú vas a tener óvulos que estén bien o que no lo estén, tanto en cantidad como en calidad", insistió.

Describió que adoptar un estilo de vida saludable lo mejor posible, hacer los estudios desde el punto de vista preconceptual que te permitan detectar y tratar los riesgos que podrían ser mayor hace la diferencia, seguir las patologías familiares que tengan que tener alteraciones genéticas, enfermedades hereditarias que pueden repercutir tanto en una etapa como en la otra, todo el conjunto hace que la mujer pueda tener mejor embarazo, menos riesgos y que cada día pueda embarazarse con edades más tardías.

La especialista entiende que factores sociales como nivel de estudio, selección de una buena pareja y posición laboral también entran en consideración a la hora de tomar la decisión de convertirse en madre.

Madre por primera vez a los 45 años

La doctora comentó que, dentro de su práctica, la paciente de mayor edad que le ha tocado atender tenía 45 años al momento de quedar embarazada de su primer hijo.

"Ella no pensaba que eso iba a ocurrir, resulta que salió embarazada y tiene su bebé, un embarazo que fluyó excelente", dijo.

"Ella había tenido varios intentos de embarazarse y nunca había tenido hijos. Sentía como que ya estaba en la menopausia, de hecho, tenía cambios hormonales que iban dirigido a esto, pero era más bien por la condición del estrés en el que ella estaba viviendo. No tuve que utilizar ningún tipo de inductor de la ovulación ni nada, sino mejorar las condiciones del estilo vida", abundó.