Cirujanos plásticos alertan muerte en Santiago durante una liposucción "no es un caso aislado"

Geraldín Hernández, de 32 años, falleció en la clínica estética Diosa en Santiago mientras se le practicaba el procedimiento, según denunciaron sus familiares. El Minsiterio de Salud Pública cerró el lugar. Sodocipre denuncia irregularidades ( CÉSAR JIMÉNEZ )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) afirmó que la muerte de una mujer durante una liposucción en un centro estético de Santiago no constituye un hecho aislado, sino parte de una situación que el gremio ha advertido de manera reiterada.

El caso ocurrió en la clínica estética Diosa, donde falleció Geraldín Hernández, de 32 años, mientras se le practicaba el procedimiento, según denunciaron sus familiares.

“Esto no es un caso aislado, es una tragedia anunciada”, señalaron el presidente y el secretario de la entidad, Aniceto Rodríguez y Rafael Mirabal, al referirse al hecho.

Acciones del Ministerio de Salud Pública y advertencias del gremio

De acuerdo con la organización, la información disponible indica que el procedimiento se realizó en un centro que no estaba habilitado para cirugías y, además, presuntamente por un médico que no es cirujano plástico certificado.

El Ministerio de Salud Pública confirmó que el establecimiento solo tenía autorización para ofrecer consultas médicas y que ya había sido clausurado anteriormente por irregularidades relacionadas con riesgos para pacientes. No obstante, el centro habría continuado realizando procedimientos estéticos, lo que motivó una nueva intervención y su cierre total.

Sodocipre indicó que esta combinación —personal no calificado y centros no autorizados— configura un escenario de riesgo que ha sido denunciado durante años.

“El intrusismo no es un tema gremial, es un problema sanitario nacional”, advirtió la entidad, al señalar que este tipo de prácticas incrementa la probabilidad de complicaciones graves.

El gremio recordó que ha documentado la existencia de médicos y establecimientos que operan fuera del marco legal, y que estas prácticas han sido objeto de advertencias e incluso de reuniones con el Ministerio de Salud Pública, que derivaron en la suspensión de habilitaciones de varios centros, incluyendo el lugar donde ocurrió el hecho.

En ese contexto, insistió en que las cirugías plásticas deben realizarse exclusivamente por especialistas certificados y en centros debidamente habilitados, al advertir que el incumplimiento de estas condiciones implica un riesgo directo para la vida de los pacientes.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública informó que el caso será remitido al Ministerio Público una vez concluya el informe técnico. La institución también señaló que ha intensificado la supervisión de centros estéticos y que más de un centenar han sido cerrados por incumplir normativas, al tiempo que exhortó a la población a verificar la habilitación de los establecimientos antes de someterse a procedimientos.