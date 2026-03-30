Idoppril habilita centro 24 horas y refuerza su personal por Semana Santa

Personal del Centro de Autorización del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) durante su jornada laboral. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) anunció la ampliación de su personal y la habilitación de su Centro de Autorización las 24 horas durante el asueto de Semana Santa, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y a los afiliados que puedan resultar lesionados.

De acuerdo con un comunicado, el director ejecutivo de la entidad, doctor Agustín Burgos, explicó que la medida busca responder de manera ágil ante cualquier eventualidad que requiera cobertura médica, suministro de materiales o medicamentos.

"Hemos recibido el apoyo del presidente Luis Abinader para que nuestro Centro de Autorización esté disponible las 24 horas toda la Semana Santa, con personal capacitado para asistir a los trabajadores que sufran algún evento laboral", indicó.

Burgos exhortó al personal de las distintas industrias, empresas e instituciones gubernamentales que laborarán en el asueto a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes laborales y de trayecto.

Asimismo, hizo un llamado a los afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y a la ciudadanía en general a conducir con prudencia y respeto por la vida, especialmente durante los traslados por razones de trabajo o vacaciones.

Reportar accidentes

El funcionario recordó que los empleadores pueden reportar accidentes laborales, de trayecto o enfermedades profesionales a través del portal web institucional, en la sección Plataforma Clientes.

Burgos subrayó que cada empleador es responsable de implementar las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades, comunicarlas a sus colaboradores y velar por su cumplimiento, a fin de evitar incidentes aborales o situaciones prevenibles.

En el marco del asueto, el director también llamó a fomentar la prudencia, la solidaridad y la reflexión, invitando a la población a vivir la Semana Mayor con responsabilidad y unidad.