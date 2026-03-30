El SNS prioriza 32 hospitales para reforzar la atención durante Semana Santa

Los doctores Julio Landrón y José Joaquín Puello durante la reunión de coordinación con motivo de Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

A fin de garantizar una asistencia oportuna y de calidad a las emergencias que puedan presentarse durante el asueto de la Semana Mayor, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, encabezó este lunes una reunión estratégica de seguimiento con directores de hospitales, regionales y de la sede central.

Landrón destacó que, en el marco del Operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2026, se priorizaron 32 hospitales donde históricamente se registra la mayor afluencia de pacientes por intoxicaciones, accidentes u otras eventualidades propias de la temporada.

Medidas de coordinación y monitoreo en hospitales

Sostuvo que un equipo integrado por más de 50 personas, distribuidas entre el nivel central y las regionales, liderará la coordinación permanente durante todo el operativo, quienes darán seguimiento en tiempo real a la disponibilidad de camas, incluyendo unidades de cuidados intensivos, para facilitar el traslado oportuno de pacientes entre centros de la red que lo requieran.

De igual manera, informó que se habilitó el enlace correspondiente para el monitoreo de las diferentes variables, así como los horarios de asistencia de los distintos tipos de emergencias que puedan presentarse.

"Con estas acciones de coordinación de cara a la Semana Mayor reiteramos el compromiso de garantizar una asistencia oportuna a la población, con un enfoque en la prevención, centrándonos en variables como la ingesta de bebidas alcohólicas y accidentes de tránsito", resaltó.

El doctor Landrón aseguró que estos hospitales cuentan con lo necesario todos para dar una respuesta a la población de forma oportuna, digna y de calidad, incluyendo:

Equipos

Recursos humanos

Medicamentos

Insumos

Ortopedas se suman

La Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología se sumó a los operativos para prevención de accidentes y lesiones durante la Semana Santa.

El doctor Andy De León, presidente de la entidad, explicó que más de 700 ortopedas a nivel nacional están a disposición de los hospitales y el SNS para garantizar una Semana Santa en labores de prevención y de atención médica a los lesionados.

"Estamos trabajando directamente con el Servicio Nacional de Salud para fortalecer todos los hospitales de traumas y estar atentos a las necesidades en la prevención y luego en la atención. Estamos colaborando en el gran operativo que se desarrollará dentro de los hospitales", manifestó.