Hospitales garantizan sangre, medicamentos y especialistas ante posibles accidentes por Semana Santa

El director del SNS, Julio Landrón,(centro) aseguró que los hospitales están listos para recibir emergencias por Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

Los hospitales de la red pública se encuentran preparados para atender las emergencias que puedan surgir durante el asueto de Semana Santa, con un plan que prioriza 32 centros estratégicos donde históricamente se registra mayor afluencia de pacientes por intoxicaciones, accidentes y otras eventualidades propias de la temporada.

Las autoridades de salud informaron que, para garantizar el acceso oportuno a los servicios, los centros han sido abastecidos con medicamentos, insumos y personal adicional, como parte de las medidas dispuestas para responder ante cualquier situación.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) instruyó liberar el 50 % de las 9,000 camas hospitalarias para la atención de emergencias, incluyendo más de 500 camas de cuidados intensivos (UCI), así como la reprogramación de cirugías electivas hasta pasado el período festivo.

Además, un personal médico de más 30,000 integrantes estará reforzando la red de hospitales públicos durante la Semana Mayor.

"Decirles que todas las emergencias a nivel nacional están resguardadas con el doble de los medicamentos, de los insumos, y además, hemos sumado el doble de los recursos humanos con la finalidad de poder responder rápidamente en caso de cualquier congestión que tengamos", dijo este martes Julio Landrón, director de la entidad.

En una rueda de prensa ofrecida en la explanada del Hospital Darío Contreras, Landrón comentó que, como parte del reforzamiento, más de 700 médicos han sido integrados a nivel nacional en áreas críticas como emergencias, cuidados intensivos y cirugía, aumentando así la capacidad de respuesta del sistema hospitalario.

Para mejorar la gestión hospitalaria, el SNS activó un equipo central que dará seguimiento en tiempo real a la disponibilidad de camas, incluyendo unidades de cuidados intensivos, con el objetivo de facilitar el traslado oportuno de pacientes entre centros de la red.

Asimismo, destacó la disponibilidad de sangre para atender posibles emergencias.

"Nosotros contamos con 28 bancos de sangre a nivel nacional. Ya solamente aquí en el Distrito Nacional tenemos más de 500 unidades de sangre disponibles para que, en caso necesario ,nadie tiene que salir a solicitar sangre a ningún lado", aseguró el funcionario.

Accidentes de tránsito

Ante el aumento de accidentes de tránsito que suele registrarse en esta época, especialistas hicieron un llamado a la prudencia, reiterando pedir a la población a actuar con moderación a fin de evitar tragedias.

"¿Qué le puedo pedir a mis queridos conciudadanos? prudencia, esto es todo. Prudencia, cuidarse. Saber que la pérdida de una vida humana nos duele a todos", dijo José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria.

En tanto, el presidente de la Sociedad de Ortopedia, Andy de León, resaltó que hay 728 especialistas en todas las partes del aparato locomotor brindando apoyo directo al SNS para resolver cualquier fractura de rodillas, hombros y cadera que puedan ocurrir en estos días de descanso.

De León hizo un llamado a la reflexión, recordando que, aunque los ortopedas están hábilmente entrenados para las fracturas, no pueden restaurar una vida que se apaga en un accidente de tránsito.

"En esta semana de asueto no estamos vacacionando, estamos dados de cuerpo y alma al Servicio Nacional de Salud y al pueblo dominicano", agregó.

Intoxicaciones

Landrón indicó que el sistema también cuenta con los antídotos y medicamentos requeridos para responder de manera inmediata ante intoxicaciones, incluyendo casos por metanol, lo que permite actuar con rapidez y preservar la vida de los pacientes.

Al concluir el encuentro, Landrón insistió en: Exhortar a la población a evitar los excesos de velocidad

Utilizar el casco protector en el caso de los motociclistas

No consumir alcohol

Usar correctamente la silla de seguridad para niños

Verificar las condiciones de los neumáticos antes de salir a carretera