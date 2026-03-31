Salud Pública llama a mayores de 45 años a someterse a chequeos para prevenir el cáncer de colon

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, una fecha que busca crear conciencia sobre la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de esta enfermedad que afecta a miles de personas en todo el mundo, incluida la República Dominicana.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo y representa cerca del 10 % de todos los casos. Además, se posiciona como la segunda causa de muerte por cáncer a nivel global, con más de 1.9 millones de nuevos casos y alrededor de 900,000 muertes registradas en 2022.

República Dominicana no es ajena a esta realidad. De acuerdo con cifras del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en el año 2022 se registraron 1,782 casos, con una incidencia de 8.8 %.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud Pública aseguró que cuando este tipo de cáncer se detecta a tiempo, la vida del paciente puede ser salvada.

El cáncer de colon se produce cuando se forman células malignas en el colon, parte del intestino grueso encargado de formar las heces.

Generalmente, inicia como pólipos, pequeños crecimientos que pueden ser benignos, pero con el tiempo pueden transformarse en cáncer si no se detectan a tiempo.

Los síntomas de alerta incluyen: Cambios en el hábito intestinal

Sangrado en las heces

Pérdida de peso sin causa aparente

Dolor abdominal frecuente

Cansancio

Concentraciones bajas de hierro

La OMS indica que, aunque afecta principalmente a personas de 50 años o más, su frecuencia está aumentando en el grupo de 30 a 50 años.

Diversos hábitos favorecen su aparición: el consumo elevado de carnes procesadas, la ingesta insuficiente de frutas y hortalizas, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Su incidencia y sus efectos pueden reducirse de forma significativa si se adoptan hábitos saludables, se evitan los factores de riesgo, se detecta de manera temprana mediante el diagnóstico precoz y se trata oportunamente.

Detección y tratamiento

El diagnóstico se basa en diversos procedimientos: exploración física, pruebas de imagen (como la ecografía abdominal, la tomografía computarizada o la resonancia magnética), visualización del interior del colon mediante colonoscopia o sigmoidoscopia, obtención de muestras de tejido (biopsia) para su estudio histopatológico y pruebas moleculares destinadas a detectar mutaciones genéticas concretas o biomarcadores que orienten la elección de la opción terapéutica más adecuada.

El abordaje terapéutico del cáncer colorrectal se determina según el estadio de la enfermedad, las características del tumor y el estado general de salud de la persona.

Las opciones disponibles incluyen intervención quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, tratamiento dirigido e inmunoterapia.

Salud Pública hace un llamado a las personas mayores de 45 años, sedentarias, que consuman alcohol y tabaco, con una dieta baja en fibra o que tengan antecedentes familiares de cáncer, a que visiten un especialista, ya que estos factores elevan el riesgo de padecer cáncer de colon.