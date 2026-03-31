Sol, arena y bebés: lo que debes saber antes de ir a la playa en Semana Santa

Hay que evitar el horario entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. para bañar a los bebés en la playa. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Con la llegada del asueto de Semana Santa, miles de familias dominicanas se preparan para desplazarse hacia playas y balnearios en busca de descanso y recreación, muchas veces, sin tomar en cuenta que la exposición al sol y el calor pueden representar riesgos importantes para los más pequeños de la casa, en especial, si todavía son bebés.

Ante esta situación, la pediatra Ana Estévez Espinal, del Centro Médico Hispánico, responde cinco preguntas clave para orientar a los padres sobre cómo proteger a sus hijos durante estos días de diversión bajo el sol.

—¿A qué edad puede bañarse un bebé en la playa?

Lo ideal es esperar hasta los seis meses de edad. Antes de esta edad, la piel del bebé es extremadamente delicada, su sistema inmunológico es inmaduro y no debe exponerse directamente al sol.

—¿Cuáles recomendaciones deben tomarse en cuenta para ese primer baño en la playa?

Hay que evitar las horas de sol intenso, llevar al bebé a la playa antes de las 10:00 de la mañana o después de las 4:00 de la tarde. Usar protector solar especial para bebés (solo después de los 6 meses). Vestir al bebé con ropa ligera, gorro o sombrero y gafas de sol si es posible.

De preferencia, un baño corto y supervisado, solo unos minutos dentro del agua, sosteniéndolo firmemente en brazos, asegurándose que el agua esté tranquila y templada.

—¿Y al sacarlo del agua?

Enjuagar al bebé con agua dulce al salir para eliminar la sal y secar bien los pliegues de la piel para evitar irritaciones.

Tampoco hay que dejar al bebé en contacto con la arena por mucho tiempo sin supervisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/ana-estevez-espinal-pediatra-fdc2fcee.jpeg La doctora Ana Estévez Espinal. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el protector solar

—¿Cómo elijo el filtro correcto?

El protector solar debe estar diseñado especialmente para bebés y niños, ya sea en formato crema, leche, stick o spray, el protector debe tener un factor SPF 50 o SPF 50+, a fin de conservar el sistema de defensa natural de los niños y evitar daños celulares debido a la exposición.

Debe resistir al agua y a la arena, porque a los niños les gusta jugar.

Recordar que se aplica una capa gruesa de protector solar 20 minutos antes de la exposición y debe usarse incluso estando bajo la sombrilla o en días nublados. Se hace hincapié en las zonas sensibles sobreexpuestas como mejillas, nariz y labios.

Cada dos horas hay que volver a aplicarlo.

—Si un niño dura mucho bajo el sol, ¿puede sufrir un golpe de calor?

Es muy difícil, porque regularmente van a playas y ríos, pero puede ocurrir.

El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en altas temperaturas.

Sus signos y síntomas incluyen:

Dolor de cabeza intenso

Convulsiones

Debilidad o mareos

Temperatura corporal por encima de 40 °C

Confusión y desorientación

Piel enrojecida, caliente y seca

Pérdida del conocimiento

Náuseas, vómitos, diarrea

Latidos cardíacos y respiración rápidos