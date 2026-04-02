En el Día Mundial del Autismo, Salud Pública llama a avanzar hacia una sociedad más empática

Las terapias semanales son fundamentales para el avance de los niños con TEA. ( FUENTE EXTERNA )

Al conmemorarse este 2 de abril el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Salud citó los avances alcanzados en el país en el abordaje integral del trastorno del espectro autista (TEA) y reiteró que la detección temprana y el acceso oportuno a intervenciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición.

"Más que una fecha, es una oportunidad para reafirmar un compromiso como sociedad: comprender, acompañar e incluir", expresó el ministro de Salud, Víctor Atallah, en el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 11.

El funcionario aseguró que en la República Dominicana se avanza con un marco normativo robusto, encabezado por la Ley 34-23 y su reglamento, orientado a garantizar derechos y fortalecer una atención más inclusiva.

De acuerdo con Atallah, el Ministerio de Salud ha implementado protocolos para la detección temprana desde la consulta pediátrica, incluyendo el Protocolo de Atención para Niños, Niñas y Adolescentes con TEA, que guía la identificación, diagnóstico y abordaje oportuno en los servicios de salud.

Asimismo, destacó la inversión en la capacitación de especialistas, al considerar que una atención más humana inicia con la formación y sensibilidad de quienes acompañan a las familias.

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El ministro también resaltó la articulación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y el Ministerio de Educación, lo que ha permitido ampliar las oportunidades de diagnóstico, atención e inclusión.

En ese sentido, Senasa puso en marcha el programa "Senasa Integra", que ofrece cobertura integral para niños con TEA, incluyendo diagnóstico, terapias, medicamentos y seguimiento clínico, contribuyendo a reducir la carga económica de las familias.

Atallah exhortó a padres, madres y tutores a prestar atención al desarrollo en la primera infancia, al destacar que la evidencia demuestra que la detección temprana y las intervenciones oportunas hacen una diferencia significativa.

"Cuando avanzamos hacia una sociedad más empática e inclusiva, avanzamos todos", concluyó.

¿Qué es el TEA y su prevalencia?

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por alteraciones en la comunicación, la interacción social y la presencia de patrones de comportamiento repetitivos, con distintos niveles de severidad.

A nivel global, se estima que aproximadamente 1 de cada 100 niños presenta TEA, aunque esta cifra puede variar según los métodos de detección y los sistemas de vigilancia.

En países de altos ingresos, como Estados Unidos, la prevalencia reportada es mayor, alcanzando 1 de cada 36 niños, lo que refleja una mayor capacidad diagnóstica y acceso a servicios especializados.

En la Región de las Américas, la prevalencia muestra variaciones importantes debido a diferencias en los sistemas de información, disponibilidad de servicios y capacidad diagnóstica.