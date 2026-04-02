En República Dominicana, la atención en Emergencias está cubierta al 100 %, sin necesidad de depósitos ni pagos anticipados en centros de salud públicos o privados.

Así lo recuerdó hoy la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), entidad que activó un operativo especial a nivel nacional para garantizar que este derecho se respete y que la población que sufra algún padecimiento de salud en esta Semana Santa reciba asistencia oportuna.

El director general de la DIDA, Elías Báez, explicó que la intervención tiene un enfoque preventivo, orientado a que la población actúe con información antes de enfrentar una emergencia.

"En Semana Santa no se trata solo de responder, sino de anticiparnos. Un ciudadano informado puede evitar abusos, cobros indebidos o barreras en momentos críticos. Por eso estamos presentes en las vías y en los centros de salud, acompañando a la gente cuando más lo necesita", expresó.

La institución insistió en que, además de la cobertura al 100 % en centros de salud públicos y privados para casos de emergencia, en situaciones derivadas de accidentes de tránsito, la cobertura se mantiene activa a nivel nacional, garantizando asistencia sin distinción de régimen.

Botiquines y material informativo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/whatsapp-image-2026-04-02-at-21450-pm-98754a39.jpeg La DIDA reparte botiquines en los peajes. (FUENTE EXTERNA)

El operativo, en el que participan más de 200 colaboradores, incluye presencia de equipos de la Dirección de Promoción y Capacitación en los peajes de Las Américas y la autopista 6 de Noviembre, así como en la parada del Sur, ubicada en la intersección de las avenidas Duarte con París, y en la terminal de Caribe Tours.

En estos puntos se ofrece orientación directa a los ciudadanos, junto con la entrega de botiquines de primeros auxilios y brochures informativos, como parte de una estrategia de prevención y educación en derechos.

Monitoreo en centros de salud

De igual manera, personal de la Dirección de Monitoreo e Investigación mantiene un despliegue en clínicas y hospitales a nivel nacional, dando seguimiento a la calidad y oportunidad de los servicios, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y actuar ante cualquier situación que afecte a los afiliados.

La DIDA recomendó a la población a portar su documento de afiliación a su Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y buscar orientación ante cualquier situación irregular.

"Si por alguna razón no porta el carnet, esto puede ralentizar el proceso de cobertura, pero no negarlo. Puede contactar a su ARS o la DIDA para validar detalles de la afiliación", indicó la institución a través de una nota de prensa.

El centro de contacto institucional permanece habilitado las 24 horas, a través del número 809-472-1900, para ofrecer asistencia oportuna durante todo el asueto.