Boletín semana 11: Salud Pública reporta 328 muertes infantiles en lo que va de 2026

El 80 % de las muertes infantiles se registran durante el período neonatal. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la semana epidemiológica del 15 al 21 de marzo (SE-11), el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, notificó 15 nuevas muertes infantiles, para un acumulado de 90 fallecimientos en las últimas cuatro semanas y un total de 328 decesos desde el inicio de año.

El documento destaca que, el 80 % de las muertes (262) ocurrieron en niños menores de 28 días de vida. Las regiones Metropolitana y Cibao Norte, en concordancia con su mayor concentración poblacional y de servicios de salud, son las que reportan los mayores volúmenes.

En comparación en igual período al año anterior, las muertes infantiles muestran una disminución del 17 %, cuando en 2025 se registraban 397 fallecimientos.

En tanto, el boletín indica que en la SE-11 también se produjeron cinco muertes maternas (dos madres dominicanas y tres haitianas), elevando a 23 el acumulado en lo que va de año (14 dominicanas y nueve haitianas).

Estas madres tenían edades comprendidas entre los 16 y 39 años y eran residentes en las provincias Hato Mayor, San Cristóbal, La Altagracia, Espaillat y Pedernales.

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, asegura que mantiene el fortalecimiento continuo de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna e infantil, mediante la realización de auditorías clínicas, la revisión sistemática de los casos y el monitoreo permanente de la calidad de la atención.

Asimismo, continúa optimizando los procesos de referencia y contrarreferencia, fortaleciendo la detección temprana de signos de alarma y asegurando la disponibilidad de recursos críticos en los servicios maternos y neonatales, con el propósito de prevenir muertes evitables y avanzar de manera sostenida en la reducción de la mortalidad materna e infantil en el país.

Dengue

En la República Dominicana, durante la Semana Epidemiológica 11, se notificaron 19 casos sospechosos de dengue, correspondientes a residentes en La Altagracia (3), Barahona (2), Santiago (2), San Cristóbal (2), Montecristi (2) y extranjeros (2). Los seis casos restantes se registraron de manera aislada.

De estos, solo un paciente resultó positivo a la enfermedad transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Hasta esta semana, el acumulado nacional de casos sospechosos asciende a 260 y un total de 56 casos confirmados, sin defunciones notificadas.

Para igual fecha en 2025, el total de sospechas ascendía a 495 y de casos confirmados a 53, tres menos que en la actualidad.

A pesar de eso, el Ministerio de Salud Pública dice que se mantiene una tendencia descendente, ya que la incidencia se encuentra en 2.40.

Cólera

En la semana 11 se notificó un caso sospechoso de cólera.

Se trató de un hombre de 53 años de edad, residente en Santiago, quien demandó asistencia médica a los tres días de iniciar un cuadro clínico caracterizado por diarrea acuosa, vómitos y malestar general.

La muestra analizada en el Laboratorio Nacional resultó negativa para la bacteria Vibrio cholerae.

El acumulado desde inicio de año es de siete casos sospechosos, sin confirmación de la enfermedad, hasta el momento.

Malaria

Durante la SE-11, se detectaron tres (3) casos confirmados de malaria: dos (2) pacientes femeninas y un (1) masculino, con edades entre 18 y 28 años, procedentes y residentes en Azua, San Juan y La Altagracia.

Hasta la fecha, el total de sospechas asciende a 13,108, pero solo 74 casos han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

En 2025, las cifras reportaban 10,621 sospechas y 293 positivos a malaria, por ende, en la actualidad se observa una reducción del 75 % en los infectados.

Leptospirosis

En la semana 11, se notificaron cinco (5) casos sospechosos de leptospirosis, correspondiendo a cuatro (4) hombres y una (1) mujer, con edades entre 10 y 49 años.

Los casos residen en el Distrito Nacional (1), las provincias Samaná (1), Monseñor Nouel (1), San José de Ocoa (1) y Santo Domingo (1).

Desde enero 2026, las autoridades contabilizan un acumulado de 81 casos sospechosos y 38 confirmados. Para igual fecha en 2025, los valores se encontraban en 126 y 40, respectivamente.

Las provincias con mayor incidencia acumulada de los casos confirmados son Samaná (12.02), Espaillat (9.71) y San José de Ocoa (9.42).

Virus respiratorios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/2151098553-1be31585.jpg En el país circula una mezcla de diversos virus respiratorios. (FUENTE EXTERNA)

Durante la semana 11, Salud Pública notifica la circulación simultánea en el país de agentes como Influenza A (H1N1) pdm09, Influenza A (H3N2), Parainfluenza, Metapneumovirus y Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La entidad destaca que, en las primeras 11 semanas de 2026, la dinámica viral ha mostrado una continuidad en la diversidad de patógenos, aunque con una ligera desescalada en la intensidad del VSR tras los picos registrados al cierre del año previo.

En este periodo, se han identificado incrementos puntuales en la detección de Influenza y Metapneumovirus, comportamientos que se alinean con las expectativas estacionales y sugieren una estabilidad epidemiológica bajo estricto monitoreo.

Durante la semana 11, también se registró un caso positivo a tétanos, elevando a ocho el total desde inicio de 2026.