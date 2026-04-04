Durante este Sábado Santo, los servicios de emergencia en diversos hospitales del Gran Santo Domingo registraron una baja afluencia de pacientes, en contraste con años anteriores donde se reportaba mayor demanda.

Hasta el mediodía de hoy, las áreas de emergencia se mantuvieron relativamente tranquilas, con pocos casos atendidos y sin una saturación significativa de los servicios.

"Hemos estado manejando las emergencias de manera oportuna. Tenemos una disponibilidad sobre un 50 % de camas en sala, un 40 % en UCI (cuidados intensivos). Tenemos abastecimiento en el laboratorio con el tema de la sangre y con los insumos gastables de medicamentos, también estamos abastecidos", comentó Jonathan Lara, subdirector médico del Hospital Traumatológico Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

Al ser cuestionado sobre los principales traumas que se han presentado, tanto en la jornada de Viernes Santo como en el transcurso del sábado, el doctor Lara indicó que "las fracturas de tibia en los pacientes motorizados y los traumas craneoencefálicos" son los más frecuentes.

"Con relación a temporadas anteriores, se ha visto una disminución, se pudiera decir, en cuanto a la cantidad de pacientes que han llegado, al parecer, las personas sí tomaron en cuenta el llamado que se le hizo de que tuviesen prudencia", destacó.

El ortopeda recordó que, en este centro de referencia nacional, "todos los servicios están reforzados con un personal de más de 40 médicos disponibles para atender cualquier asistencia necesaria sobre los pacientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-23826-pm-1-05ade130.jpeg Paciente con un pie lastimado en el Hospital Darío Contreras. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Durante la visita, Diario Libre observó la llegada de diversos pacientes con heridas menores: una señora de unos 50 años que tropezó y se partió la barbilla; un joven de aproximadamente 30 años con un esguince en el tobillo derecho

El área de espera se encontraba prácticamente vacía, solo tres personas aguardaban por sus parientes. Afuera, otras tres personas, con los ojos llorosos, esperaban la llegada de un paciente, referido desde Monte Plata, tras accidentarse en una motocicleta, recibiendo un fuerte impacto en la cabeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-23825-pm-47bf7afa.jpeg Sala de espera vacía en el Hospital Darío Contreras. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Ojalá se mantenga así, tranquilo. Después de las 5:00 de la tarde es que llegan los motores, los chocados, los intoxicados", dijo uno de los agentes de seguridad.

En el Moscoso Puello

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-23815-pm-22234b98.jpeg Vista del área de emergencia del Hospital Moscoso Puello este Sábado Santo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El ambiente de calma se respiraba también en la Emergencia del Hospital Francisco Moscoso Puello, en Capotillo.

Una familia se trasladó desde San Pedro de Macorís a brindarle asistencia a un tío, afectado de tuberculosis y VIH.

"Tuvo una recaída", se limitaron a decir.

En la puerta, un señor se dirigía a buscar un bulto para su esposa, recién operada de várices, y justo al lado, una madre y una hija esperaban noticias sobre su papá, quien tuvo una crisis diabética y tuvo que ser intervino tras una subida de azúcar en la mañana de este sábado.

Emergencias pediátricas

En cuanto a las emergencias pediátricas, la mañana del sábado tuvo pocos incidentes que reportar.

"Esto ha estado muy tranquilo, y ayer mucho más, sin grandes eventos para reportar", afirmó la agente de seguridad que custodia la Emergencia pediátrica en el Moscoso Puello.

En tanto, en el Robert Reid Cabral, el equipo deDiario Libre observó a un menor de 11 años que recibía asistencia luego de presentar dificultad respiratoria.

"Anoche no dormimos nada. Le dolía mucho el pecho de tanto toser. Ya lo están nebulizando, llevan dos rondas, falta la última. También tiene mucha alergia", comentó Noris Santana, abuela del menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-23811-pm-b2c847d6.jpeg El Robert Reid Cabral lucía desolado. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

En un banquito, una madre cargaba a su bebé de dos meses, preocupada porque intuía que tenía una obstrucción intestinal.

"Me mandaron a hacerle una sonografía", compartió la residente en Villa Duarte.

En Cristo Rey

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-23812-pm-064fa15b.jpeg De los lugares visitados, la Clínica Cruz Jiminián tenía el mayor dinamismo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El mismo escenario de pocas personas sentadas en las salas de espera, sin gran circulación de ambulancias y pacientes en calma se apreciaba también en el lobby de la Clínica Cruz Jiminián, en Cristo Rey.

Mientras el equipo de Diario Libre estuvo presente, un padre llevó a su hija de 14 años por una alergia en los ojos.

"Fuimos al Instituto de la Ceguera, pero hoy no trabajan, por eso vinimos para acá", indicó.

"No ha llegado uno grave, gracias a Dios, nada extremo, lo normal. Algunas personas con algún dolorcito, pero por lo menos aquí, nada extremo", agregó el agente de seguridad que custodiaba la puerta.