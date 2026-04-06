El SNS destaca la reducción de más de 60 % en emergencias hospitalarias durante Semana Santa

En las Emergencias se respiró un ambiente más calmado en comparación a otros asuetos de Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que, durante el asueto por Semana Santa, se logró una significativa reducción en la demanda de servicios de Emergencia en los principales hospitales del país, superando el 60 % en comparación con periodos similares de años anteriores.

El director de la institución, Julio Landrón, atribuyó estos resultados tanto al comportamiento prudente de la población como a la disponibilidad oportuna de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

En ese sentido, subrayó el papel de los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN), con 711 locales que se mantuvieron abiertos, con todos sus servicios disponibles durante todo el feriado de la Semana Santa.

Landrón destacó que muchos de los casos leves fueron resueltos en centros de menor complejidad, contribuyendo a descongestionar los hospitales de mayor nivel, especialmente los 32 hospitales de referencia nacional.

Esto permitió una mejor organización y respuesta del sistema sanitario durante el operativo.

En ese mismo orden, el titular del SNS resaltó la implementación, por primera vez, de un Centro Nacional de Referencia y Disponibilidad, junto al fortalecimiento de la red de terapia intensiva, la disponibilidad de camas de cuidados intensivos y la articulación de la red de hospitales traumatológicos.

"Su funcionamiento coordinado para la disponibilidad y traslado de pacientes en conjunto con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 fue clave para garantizar una respuesta oportuna a nivel nacional", dijo a través de una nota de prensa.

Resultados y compromisos institucionales

El doctor también destacó que la disponibilidad de más de 1,700 unidades de sangre permitió asegurar que en ningún caso se solicitara este recurso a los pacientes, garantizando transfusiones inmediatas a quienes lo requirieron.

Landrón reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el Primer Nivel de Atención como estrategia clave para mejorar el acceso a los servicios de salud, optimizar los recursos y garantizar una atención oportuna y eficiente a la población.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a todo el personal de salud y a la ciudadanía por su colaboración, lo que permitió obtener resultados positivos durante la Semana Santa, consolidando avances importantes en la gestión hospitalaria y en la calidad de la atención en la República Dominicana.