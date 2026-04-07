Abogado de clínica de Santiago donde falleció joven asegura tenían permisos para cirugías estéticas

La clínica Diosa, en la provincia Santiago, donde murió una mujer mientras se realizaba un procedimiento estético. ( ARCHIVO )

El centro de estética "Diosa" rechazó este martes las afirmaciones del ministro de Salud Pública sobre supuestas irregularidades en sus operaciones, al asegurar que sí contaba con la autorización para realizar procedimientos quirúrgicos, contrario a lo señalado por las autoridades tras el fallecimiento de una joven en sus instalaciones.

Pantaleón Mieses, abogado del establecimiento, sostuvo que el centro estaba debidamente certificado por el Departamento de Habilitación del Ministerio de Salud Pública.

El jurista afirmó disponer de la documentación que acredita tanto la licencia de operación como la autorización del personal médico.

"El centro cuenta con su habilitación como establecimiento de salud y una cartera de servicios que incluye cirugía estética y plástica. No tendría sentido que se registrara con ese nombre sin estar autorizado para esos procedimientos", indicó.

Mieses explicó que, previo al incidente, el centro había sido cerrado de manera provisional durante 45 días tras una inspección de Salud Pública, que alegó inconsistencias en la distribución física del local en relación con los planos aprobados.

Sin embargo, aseguró que dicha clausura no estuvo relacionada con la realización de cirugías.

"Se habló de supuestos cursos de estética que se impartirían en el lugar, pero no se encontró evidencia de eso. Luego se argumentaron temas estructurales, como cambios en la distribución. Se cumplió el plazo de cierre y el centro reanudó sus operaciones con normalidad", precisó.

El pasado 27 de marzo, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que la clínica estética Diosa ya había sido clausurada anteriormente por irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con el funcionario, la clausura anterior obedeció a razones similares, relacionadas con situaciones que pusieron en riesgo la vida de pacientes. Detalló que el centro únicamente tenía autorización para ofrecer consultas médicas.

A esperas de informe del Inacif

En cuanto al caso de la joven fallecida, el representante legal del centro indicó que aún no se puede establecer responsabilidad médica, ya que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha emitido el informe de autopsia que determine la causa de la muerte.

"Para hablar de negligencia debe existir una causa de muerte vinculada a una mala práctica, y eso todavía no se ha establecido. El Ministerio Público está en proceso de investigación", señaló.

Asimismo, indicó que el propio centro notificó a los familiares de la paciente sobre la situación, tras presentarse complicaciones durante el procedimiento.

Respecto al personal médico, Mieses afirmó que los profesionales que integran el centro están debidamente acreditados.

El jurista negó que haya participado en la operación el doctor Óscar Polanco, una de las cuatro personas contra quiénes la familia de la víctima se querellara por su presunta participación en la cirugía.

"Durante un tiempo el doctor Polanco formó parte del equipo médico de ese centro hasta el año 2024. Dispongo de un documento en el que el Ministerio de Salud Pública solicita su exclusión del personal médico; ese mismo año fue desvinculado, quedando terminado su vínculo con el centro", señaló.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las pesquisas del caso, en medio de una querella interpuesta por los familiares de la víctima por presunta mala práctica médica.