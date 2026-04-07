Senasa: fondos para ayudar a autistas son insuficientes, pero alcanza a 3,000 menores

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, planteó este martes que el financiamiento para InTEgrA, iniciativa destinada a garantizar atención integral y cobertura médica a afiliados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es insuficiente, pero destacó que cubre aproximadamente 3,000 menores.

“Dentro de Integra se ha desarrollado un programa enfocado en niños entre 2 y 10 años de edad, que cubre a aproximadamente 3,000 menores. Este programa asegura la cobertura de terapias necesarias e incluye tratamiento farmacológico, cuando sea requerido", afirmó Guzmán.

A pesar de no tener el financiamiento necesario, explicó que Integra nació con el propósito de visibilizar y garantizar que la cobertura de salud sea un derecho accesible para quienes lo necesiten.

"Con su creación, se estableció [en Integra] un financiamiento anual de 200 millones de pesos, diseñado con criterios de priorización para garantizar que los recursos se destinen a las áreas de mayor necesidad", afirmó el director ejecutivo de Senasa.

Las declaraciones fueron emitidas durante la celebración 2do Foro Nacional sobre Aplicación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Importancia de la salud en el ámbito social

“Es fundamental que la salud se vea desde una perspectiva social, reconociendo que no solo se trata del derecho individual a recibir atención médica, sino también del derecho a la seguridad social, garantizando el bienestar colectivo de la población", expresó el director.

El doctor también aclaró que la inclusión de programas de salud dentro del sistema de seguridad social requiere la participación activa del Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuya función es evaluar, aprobar y supervisar la implementación de coberturas que garanticen que los derechos de los ciudadanos sean efectivamente protegidos.

"En conclusión, nuestro trabajo busca transformar el sistema dominicano de salud, adoptando un enfoque comunitario, humano y de derecho. Reconocemos que aún hay desafíos, pero con coordinación, paciencia y compromiso podemos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y saludable para todos", culminó el doctor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/74fb6fff-0690-41c1-9fd5-f8930bbfe8c8-e3648254.jpg Panelistas durante la celebración del panel. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Avances del país en materia de autismo

Mayra Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, resaltó en la actividad que en los últimos años el país ha ido avanzando en la comprensión del autismo.

También expresó que se ha reconocido más el esfuerzo sostenido de los padres, de las personas cuidadoras y también de las organizaciones sociales que han impulsado que se hable más del autismo. Diálogo que, a su juicio, es "sumamente humano, pero sobre todo sumamente necesaria".

“Esa conversación, que está presente en nuestro país, nos recuerda que la condición del autismo no se limita al ámbito individual, como ya se ha dicho en esta mañana, sino que atraviesa profundamente la vida y la dinámica de los hogares", afirmó Jiménez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/79157b0f-6525-4a94-a43f-77e5a2e4cf59-a81f0d96.jpg Mayra Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Durante su alocución, la directora de Supérate también comentó que la condición del autismo también impacta en las oportunidades laborales, personales. Además, se ven afectadas las finanzas familiares y la trayectoria social de quienes enfrentan esta condición en su entorno familiar.

Respeto a los Derechos Humanos

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, dijo que todo esto se esta llevando a cabo para recordar que el respeto a los derechos fundamentales de cada persona es un valor irrenunciable y planteó la importancia de garantizar estos derechos desde el Estado y la sociedad.

“En este sentido, hoy se establece un foro nacional sobre la aplicación de la ley, una normativa que busca garantizar la atención, la inclusión y la protección de las personas en su entorno. Asimismo, coloca a las familias en el centro, reconociéndolas como el primer espacio de apoyo, acompañamiento y defensa de derechos.

Al final del día, todo se reduce a la garantía de derechos, derechos inalienables que pertenecen a cada ciudadano y que, como sociedad, estamos llamados a reconocer y hacer cumplir.”

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/4c9efc3f-c735-42e9-83de-6d2768afcf1b-4590cf24.jpg Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Foro de Conadis

El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) celebró la mañana de hoy martes el 2do Foro Nacional sobre Aplicación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El foro se realizó para generar un diálogo constructivo entre familias, especialistas e instituciones, promoviendo el intercambio de experiencias, estrategias y buenas prácticas desde el hogar, que permitan construir puentes reales de inclusión, apoyo y participación social, en coherencia con los principios de equidad, accesibilidad y responsabilidad establecidos en el Plan Nacional de Discapacidad.

El lema del evento fue: “Construyendo Puentes de Inclusión y Apoyo”, colocando en el centro a las familias como primer entorno de apoyo, acompañamiento y defensa de derechos.

Leyes en cuestión

La Ley 5-13 , promulgada el 15 de enero de 2013, protege los derechos de las personas con discapacidad, garantizando igualdad de oportunidades e inclusión plena. Promueve la eliminación de barreras, acceso a educación, salud, trabajo (2% en empresas de >25 empleados) y exenciones fiscales en ayudas técnicas y viviendas.

Por otro lado, La Ley 34-23 (promulgada el 5 de junio de 2023) regula la atención, protección e inclusión integral de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), reconociéndolas como personas con discapacidad. Busca garantizar diagnóstico temprano, terapias, cobertura de seguro (SENASA/ARS) y educación inclusiva, con el decreto 403-24 estableciendo su reglamento de aplicación.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS