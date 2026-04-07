Moverse es vivir: el llamado urgente a dejar el sedentarismo y hacer más actividad física diaria

Los adultos deberían hacer entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física. ( FUENTE EXTERNA )

La actividad física no es solo una recomendación, es una necesidad vital. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles adecuados de ejercicio contribuyen significativamente a prevenir enfermedades crónicas, mejorar la salud mental y aumentar la calidad y esperanza de vida.

"Moverse es vivir. No importa la edad, condición física o contexto: cada paso cuenta. Incorporar actividad física en la rutina diaria no solo previene enfermedades, sino que transforma vidas", dijo Lilibe Núñez Fernández, especialista en medicina física y rehabilitación, y pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Fisiatría.

La especialista hace un llamado enfático a toda la población (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) a incorporar el movimiento como parte esencial de su vida diaria.

Asegura que, la falta de actividad física ha sido identificada como el cuarto factor de riesgo de morbi-mortalidad a nivel mundial, contribuyendo significativamente al desarrollo de enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

"El sedentarismo no solo impacta la salud física, sino también la salud mental, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo", agrega.

Actividad de acuerdo a la edad

En el caso de los niños y adolescentes (5-17 años), la recomendación de actividad física es de al menos 60 minutos diarios y que esta sea de moderada a vigorosa.

Los adultos (hasta los 64 años) deberían hacer entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada.

Para los adultos mayores, la recomendación va inclinada a que mantengan su actividad física regular, incorporando ejercicios de fuerza, equilibrio y movilidad.

Actividad física y envejecimiento saludable

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/whatsapp-image-2026-04-06-at-85112-am-f6b62df1.jpeg La doctoraLilibe Núñez Fernández. (FUENTE EXTERNA)

La pérdida de masa muscular (sarcopenia) se asocia con mayor riesgo de caídas, discapacidad, dependencia y mortalidad. Por ello, mantener pantorrillas fuertes mediante ejercicios de resistencia y marcha activa es clave para un envejecimiento saludable y funcional.

Con el envejecimiento, la masa muscular, especialmente en las pantorrillas, cobra una relevancia crítica. Estas actúan como una "segunda bomba" después del corazón, facilitando el retorno venoso y contribuyendo a una adecuada circulación sanguínea.

El movimiento es uno de los pilares fundamentales del envejecimiento activo. La práctica regular de ejercicio:

Mejora la independencia funcional

Reduce el riesgo de fragilidad

Preserva la masa muscular y la densidad ósea

y la densidad ósea Favorece la salud cognitiva

¿Y los jóvenes?

La actividad física regular, combinada con hábitos alimentarios saludables, constituye una de las estrategias más efectivas para revertir la obesidad, en especial, la infantil.

Promover el juego activo, el deporte escolar y la reducción del tiempo frente a pantallas es fundamental para proteger la salud de nuestras futuras generaciones.

La obesidad infantil representa uno de los principales retos de salud pública en el país. Diversos estudios indican que un porcentaje significativo de niños y adolescentes dominicanos presenta sobrepeso u obesidad.

La encuesta Enhogar MICS 2019 sitúa el sobrepeso y obesidad en niños menores de cinco años en un 8 %, superando al bajo peso como principal malnutrición.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) indica que el 31.1 % de los estudiantes de 5 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad, con mayor incidencia en la región Norte.

Formando promotores de salud a través del movimiento

Núñez Fernández, quien también es docente en la Universidad Iberoamericana (Unibe), lidera desde hace más de una década una iniciativa académica innovadora.

Cada cuatrimestre, sus estudiantes participan en jornadas de promoción de la actividad física, donde son formados como agentes multiplicadores de salud, fomentando el movimiento en comunidades, centros educativos y espacios clínicos.

Durante los últimos 10 años, este programa ha impactado positivamente la formación de futuros profesionales de la salud, quienes asumen el compromiso de incentivar estilos de vida activos en la población dominicana.