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Salud Pública activa vigilancia ante lluvias y el SNS refuerza hospitales en las zonas afectadas

Exhortan a la ciudadanía evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas y evitar contacto con aguas contaminadas para evitar enfermedades

  • Claudia Fernández - Twitter
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Salud Pública activa vigilancia ante lluvias y el SNS refuerza hospitales en las zonas afectadas
Decenas de calles amanecieron inundadas este miércoles por efecto de una vaguada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El Ministerio de Salud informó que mantiene activa la vigilancia sanitaria en todo el territorio nacional ante las lluvias registradas en distintas zonas del país, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

La institución exhortó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas; no entrar en contacto con aguas estancadas; usar botas y guantes al realizar labores de limpieza; hervir el agua antes de consumirla; tapar los envases donde se almacene agua, así como mantener una buena higiene de manos y de los alimentos, para prevenir enfermedades. 

Asimismo, recomendó acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier síntoma inusual, para recibir atención oportuna y prevenir complicaciones.

Coordinación permanente

El Ministerio indicó que mantiene coordinación permanente con las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y organismos de protección civil, como parte del monitoreo continuo de la situación epidemiológica y sanitaria en las zonas afectadas por las lluvias.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del protocolo de respuesta preventiva ante eventos climáticos, orientado a proteger la salud colectiva y reducir riesgos asociados a enfermedades por aguas estancadas y transmitidas por vectores o contacto con entornos inseguros tras precipitaciones intensas.

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El tanto, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, instruyó a todos los centros de salud ubicados en el Gran Santo Domingo y en las zonas bajo alerta por lluvias, a reforzar de manera inmediata las medidas preventivas ante las condiciones climáticas.

En ese sentido, se dispuso garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de desagüe, mantener el secado permanente de pisos para evitar accidentes, así como asegurar el cierre correcto de puertas y ventanas en todas las áreas hospitalarias.

  • "Estas acciones son fundamentales para preservar la seguridad de pacientes, familiares y del personal de salud, y preservar la asistencia oportuna de los pacientes", dijo a través de un comunicado.

Asimismo, se exhorta a todos los colaboradores y usuarios de los servicios a actuar con máxima precaución al movilizarse dentro y fuera de los centros de salud, a fin de prevenir incidentes, así como mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los canales oficiales.

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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.