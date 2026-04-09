"Cicada": así se comporta la nueva subvariante del Covid que está bajo vigilancia

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, explicó que la subvariante del COVID-19 denominada "Cicada" corresponde a la BA.3.2 del virus COVID-19, una mutación derivada de Ómicron que se mantiene bajo vigilancia internacional.

Según detalló, esta subvariante presenta como principal característica una posible capacidad de evadir parcialmente la inmunidad adquirida, ya sea por infecciones previas o por vacunación.

Sin embargo, mantiene un patrón epidemiológico similar al observado en variantes anteriores: mayor transmisibilidad, pero sin un incremento significativo en la severidad de los casos.

El funcionario precisó que, pese a la atención que ha generado "Cicada", esta subvariante no circula actualmente en la República Dominicana .

Indicó que, tras los análisis de secuenciación genómica realizados en el país, no se ha detectado su presencia, por lo que no representa un motivo de alarma nacional en este momento.

Otros virus

Pérez destacó que el sistema de vigilancia centinela se mantiene activo en todo el territorio, permitiendo identificar de manera oportuna los virus respiratorios predominantes.

En ese sentido, informó que durante las primeras 12 semanas epidemiológicas de 2026 se ha registrado una circulación sostenida de influenza A —específicamente H1N1 y H3N2— e influenza B, además de otros virus respiratorios en menor proporción.

"La vigilancia centinela que implementamos a nivel nacional nos permite mantener una detección temprana y oportuna de eventos respiratorios, incluyendo la identificación de nuevas variantes, lo que fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud" Eladio Pérez Viceministro de Salud Colectiva “

Medidas preventivas

El Ministerio de Salud Pública reiteró que la situación actual se encuentra dentro de los parámetros epidemiológicos esperados y que el país continúa en monitoreo constante ante cualquier variante emergente. En tal sentido, recomiendan a la población las siguientes medidas preventivas:

Lavado frecuente de manos, especialmente antes de comer y después de usar el baño.

de manos, especialmente antes de comer y después de usar el baño. Uso de mascarilla en presencia de síntomas respiratorios.

en presencia de síntomas respiratorios. Mantener distanciamiento físico en caso de enfermedad.

en caso de enfermedad. Acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos de alarma.