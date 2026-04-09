Hospiten anuncia la construcción de un nuevo hospital en Punta Cana

Hospiten anunció la construcción de un moderno hospital en Punta Cana, diseñado para ofrecer atención médica integral con tecnología de última generación en un entorno sostenible.

Con una inversión de 80 millones de dólares y más de 11.000 m² de construcción, Hospiten Punta Cana contará con 68 habitaciones de hospitalización, 23 consultorios, 16 boxes de urgencias, ocho boxes de UCI y un bloque quirúrgico de última generación con tres quirófanos, incluyendo uno híbrido con sistema avanzado de imagen con hemodinamia.

Presentación del proyecto

Al presentar el proyecto, Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, dijo que el centro generará más de 300 empleos durante la fase de construcción y permitirá la contratación de 250 profesionales entre personal sanitario y administrativo, lo que contribuirá al fortalecimiento de la economía local y el desarrollo del turismo médico en la región.

"Hospiten Punta Cana busca ofrecer atención médica de calidad, con tecnología avanzada como TAC espectral, resonancia magnética asistida por IA, sonografía 4D con IA, mamografía 3D y quirófanos de cirugía mínimamente invasiva, garantizando estándares internacionales de excelencia", se explicó a través de una nota de prensa.

El hospital se construirá con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo generación de energía renovable, selección de materiales de bajo impacto y construcción industrializada.

Se prevé alcanzar certificaciones LEED Zero, Well Platinum y Net Zero, además del Joint Commission Internacional (JCI) Quality Approval, asegurando instalaciones que combinan cuidado ambiental y bienestar del paciente.

Hernández Rubio afirmó: "La construcción de Hospiten Punta Cana nace de la convicción de que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Nuestro objetivo es acercar la medicina de primer nivel a la región, fortalecer la seguridad sanitaria del destino turístico y contribuir al desarrollo social y económico de Punta Cana y de toda la República Dominicana".

También se espera que el centro impulse la economía local y el desarrollo del turismo médico , atrayendo pacientes internacionales que buscan atención de calidad a costos competitivos, integrando salud y experiencia turística.

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