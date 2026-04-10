Partos de madres haitianas caen más de un 60 % en el primer trimestre del año respecto a 2025

Vista de la entrada a la Maternidad San Lorenzo de Los Mina previo a la aplicación del protocolo hospitalario. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Como una flecha en picada, así se grafican los partos de madres haitianas en hospitales públicos del país durante el primer trimestre de 2026, al pasar de 1,115 en enero, a 922 en febrero y 771 en marzo.

En los primeros tres meses del año en curso, el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) contabiliza 16,672 alumbramientos, de los cuales, 13,813 (82.9 %) corresponden a madres dominicanas y 2,808 (16.8 %) a madres del vecino país. Asimismo, 51 mujeres de otras nacionalidades completan el total, representando 0.3 %.

La tendencia a la baja se torna aún más marcada al compararla con el mismo período en el año 2025.

En ese entonces, el Riess registró 20,316 partos en esos primeros tres meses del pasado año, unos 3,644 más que los realizados en el 2026. Estos se desglosaban de la siguiente manera: 12,930 parturientas locales y 7,386 procedentes del extranjero.

Tomando esta diferencia de 4,578 parturientas haitianas entre un año y otro, se observa cómo ha bajado en un 62 % la presencia de madres haitianas en los hospitales públicos tras la aplicación del protocolo hospitalario para pacientes extranjeros, el cual aún no había entrado en vigencia en este tiempo medido, ya que su ejecución se inició en abril de 2026.

Hospitalizaciones

El Riess indica que, de 6,083 hospitalizaciones a pacientes de nacionalidad haitiana durante el primer trimestre de 2026, el 44.77 % se trató de pacientes obstétricas, siendo esta la mayor proporción.

Le siguen los pacientes de Pediatría, que representan el 13.66 % con 831 hospitalizaciones de menores en estos tres meses.

En el caso de las pacientes obstétricas dominicanas, se han realizado 16,942 ingresos en tres meses.

Demarcaciones

Santo Domingo encabeza el primer lugar de las demarcaciones donde más partos se han registrado en lo que va de 2026, con un total de 4,481 alumbramientos de los 16,672 registros, una cuota del 26.88 %.

Le sigue el Distrito Nacional con 2,013 partos. El tercer lugar se lo lleva Santiago con 1,072 procesos realizados.

San Cristóbal y Barahona completan el top 5 con 1,048 y 635 partos, respectivamente.

Otras provincias donde se observa dinamismo en el número de parturientas son San Juan (con 591 partos en el trimestre) y La Altagracia (con 489).

En sentido contrario, las provincias donde menos partos se registraron fueron Santiago Rodríguez con 76 e Independencia, donde se realizaron 60 de estos procedimientos obstétricos.

Es importante destacar que, para esta clasificación geográfica, el Riess no determina el país de origen de las madres.

Edades de las madres

Al analizar la data por grupos etarios, se observa que el mayor grupo en el caso de las madres dominicanas corresponde a mujeres entre 20 a 24 años con 4,333 alumbramientos.

En el caso de las madres haitianas, el grueso lo ocupan las embarazadas con edades entre 25 a 29 años, con 706 partos en este renglón.

Priman las cesáreas

De los 16,672 partos del primer trimestre de 2026, se realizaron 9,301 vía cesárea (55.79 %) y 7,371 por vía vaginal (44.21%). De estos nacieron 16,614 bebés vivos, incluyendo 182 partos gemelares y dos múltiples.

Otro contraste evidenciado entre las madres dominicanas y las haitianas es que más de la mitad de las locales optó por el parto vía cesárea y más del 50 % de las extranjeras por el parto vía vaginal.

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