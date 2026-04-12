República Dominicana gana premio internacional por su lucha contra el cáncer infantil

El país resultó ganador en las categorías de Alineación e Impacto, destacándose entre las naciones participantes por la implementación efectiva de la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil (GICC) y por los resultados obtenidos en beneficio de pacientes pediátricos. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana fue reconocida con el premio internacional Country CureAll 2026, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el St. Jude Children's Research Hospital, en reconocimiento a sus avances en la atención y reducción de la mortalidad por cáncer infantil, informó este domingo la Presidencia.

El país resultó ganador en las categorías de Alineación e Impacto, destacándose entre las naciones participantes por la implementación efectiva de la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil (GICC) y por los resultados obtenidos en beneficio de pacientes pediátricos.

El galardón se otorgó tras un proceso competitivo en el que se emitieron más de 578 votos provenientes de las seis regiones de la OMS, valorando el progreso de los países en el fortalecimiento de sistemas de salud orientados al tratamiento del cáncer infantil.

El Ministerio de Salud destacó que este reconocimiento refleja los esfuerzos sostenidos para garantizar el acceso a diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y mejores tasas de supervivencia en niños y adolescentes con cáncer.

Impacto de las políticas públicas y actores clave

Asimismo, subrayó el impacto de las políticas públicas implementadas en los últimos años, así como el trabajo coordinado entre instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El reconocimiento también resalta el respaldo de la primera dama, Raquel Arbaje, y la gestión del ministro de Salud, Víctor Atallah, en el impulso de iniciativas orientadas a la atención integral de la niñez.

Con este galardón, la República Dominicana consolida su posición como referente regional en la lucha contra el cáncer infantil, tras haber obtenido este mismo reconocimiento en los años 2024 y 2025.