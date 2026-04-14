El presidente se reúne con el CMD y reafirma compromiso con mejoras laborales para los médicos

La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez (al centro) junto a miembros de la directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader sostuvo este martes un encuentro con la directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD), en el que abordaron temas orientados a fortalecer las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

La Presidencia informó que la reunión se celebró en el Palacio Nacional y contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Administrativo, Andrés Bautista.

En una nota de prensa dijo que durante el encuentro, el mandatario escuchó los planteamientos de los representantes del gremio médico y reiteró su disposición de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los galenos, así como sus condiciones de trabajo.

Relaciones positivas

Asimismo, Abinader destacó las relaciones positivas que ha mantenido con el gremio y expresó su interés en seguir fortaleciendo esos vínculos, al considerar que impactan de manera directa en el bienestar de la población.

De su lado, el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, valoró la apertura mostrada por las autoridades y resaltó la importancia de mantener el diálogo para avanzar en soluciones conjuntas.

En la reunión también participaron miembros de la directiva del gremio, incluyendo a Miosotte Lazala Monegro, Máximo Bello Pérez, José Domínguez, Gilberto Tejada Jiménez, Felicia Núñez y Mercedes Rodríguez.