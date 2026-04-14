Salud Pública y Medio Ambiente firman acuerdo para simplificar permisos para obras sanitarias

Los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribieron este martes un convenio de cooperación interinstitucional que establece un procedimiento simplificado para la tramitación de permisos y autorizaciones ambientales, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de proyectos vinculados al sistema sanitario.

El acuerdo tiene como eje central garantizar que los programas y proyectos de apoyo al Sistema Nacional de Salud, incluyendo la construcción, remozamiento y reparación de infraestructuras en todo el país, se desarrollen bajo una gestión administrativa ágil, ordenada, eficiente y trazable, sin apartarse del cumplimiento riguroso de la normativa ambiental vigente.

Rubricado por los ministros Víctor Atallah y Paíno Henríquez, el convenio define de manera clara las responsabilidades de ambas instituciones, con miras a asegurar que cada infraestructura sanitaria se ejecute en armonía con el patrimonio natural.

Además, establece un marco de coordinación que busca integrar la salud y el medio ambiente como pilares complementarios del desarrollo.

Como parte de sus disposiciones, el acuerdo contempla la creación de un Comité de Seguimiento y la designación de especialistas ambientales que fungirán como enlaces operativos. Este mecanismo tiene como propósito optimizar los procesos de emisión de licencias y constancias ambientales, reduciendo retrasos burocráticos sin sacrificar el rigor técnico.

Asimismo, el convenio procura mejorar la eficiencia administrativa en el desarrollo de infraestructuras de salud, lo que se traduciría en centros más funcionales, oportunos y al servicio de la población.

Fortalecimiento del Sistema de Salud

También se enmarca en iniciativas como el "Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud", financiado por el Banco Mundial, orientado a fortalecer la capacidad de respuesta del sector.

En el proceso de implementación, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones tendrá un rol clave en la intervención de los Centros de Primer Nivel de Atención, mientras que desde el Ministerio de Salud Pública se ejecutarán proyectos de remozamiento y construcción en direcciones provinciales, áreas de salud y su sede central.

El acuerdo, además de simplificar procesos, refuerza la articulación institucional y establece mecanismos que buscan garantizar transparencia, trazabilidad y cumplimiento de la ley en el desarrollo de infraestructuras sanitarias en el país.

Leer más Fuerza del Pueblo denuncia debilidad del Gobierno en protección ambiental