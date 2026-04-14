República Dominicana sin vacunas contra COVID-19 pese a surgimiento de nuevas subvariantes

Durante la pandemia, en República Dominicana se aplicaron vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac contra COVID-19. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Mientras en más de 20 países circula la subvariante BA.3.2 o Cicada, en República Dominicana, actualmente, no hay disponibilidad de vacunas contra el COVID-19.

"Es que las vacunas se elaboran a partir de los nuevos virus y este es muy reciente", dijo una fuente consultada que prefirió el anonimato, refiriéndose a esta subvariante.

Diario Libre investigó con varios centros de vacunación privados y la respuesta fue la misma: "no vacunamos contra Covid en nuestro establecimiento" o "debería tratar en un puesto de Salud Pública", en estos últimos, tampoco hay disponibilidad.

República Dominicana adquiere sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la web del Fondo se observa que COVID-19 no figura en el listado actual de vacunas disponibles, donde sí están presentes: BCG (tuberculosis), cólera, DPT (difteria, tos ferina y tétanos), DTaP, hepatitis, sarampión y rubeola, rabia, neumococo y fiebre amarilla.

En mayo de 2025, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció que el Gobierno dejaba de recomendar la vacuna de COVID-19 para los niños sanos y las mujeres embarazadas.

Durante la pandemia, en República Dominicana se aplicaron vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac contra el coronavirus.

El pasado jueves, el Viceministerio de Salud Colectiva dominicano, Eladio Pérez, informó que el sistema de vigilancia centinela del país se mantiene activo en todo el territorio nacional, presto a identificar de manera oportuna los virus respiratorios circulantes.

El doctor Pérez explicó que las autoridades le dan seguimiento a la nueva variante COVID-19 BA.3.2, apodada "Cicada" (cigarra), monitorizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC) tras detectarse en aguas residuales en al menos 25 estados de Estados Unidos a principios de abril de 2026.

Pérez aclaró que esta subvariante no circula actualmente en la República Dominicana, por lo que no representa un motivo de alarma nacional en este momento.

Según comentó, Cicada presenta una posible capacidad de evadir parcialmente la inmunidad adquirida, ya sea por infecciones previas o por vacunación. Sin embargo, mantiene un patrón epidemiológico similar al observado en variantes anteriores: mayor transmisibilidad, pero sin un incremento significativo en la severidad de los casos.

En territorio estadounidense, la BA.3.2 ha sido detectada en múltiples fuentes: hisopos nasales de viajeros, muestras de aguas residuales de aeronaves, pacientes clínicos y más de un centenar de muestras ambientales.

De hecho, su primera identificación en ese país ocurrió el 27 de junio de 2025 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en una muestra respiratoria de un viajero procedente de los Países Bajos.

Pero, esta variante no es nueva, a nivel global, se detectó por primera vez el 22 de noviembre de 2024 en Sudáfrica y ha sido identificada hasta el 11 de febrero de 2026 en al menos 23 países, con un aumento sostenido de casos a partir de septiembre de 2025, de acuerdo con datos de los CDC.

Capacidad de mutación

Desde el inicio de la pandemia a finales de 2019, el SARS-CoV-2 ha evolucionado constantemente, generando variantes con mutaciones en la proteína de la espícula S (spike), lo que favorece la diversidad antigénica y la evasión del sistema inmunológico.

En ese contexto, BA.3.2 destaca por presentar entre 70 y 75 mutaciones, una cifra significativamente superior a la de linajes recientes como JN.1, que ha sido predominante en los últimos años.

Su apodo, "Cicada" (cigarra), hace referencia a su comportamiento aparentemente "oculto", ya que circuló durante meses sin ser ampliamente detectada, hasta que comenzó a aparecer en muestras clínicas y de aguas residuales, especialmente desde enero de 2026.

Vacunas: protección desigual frente a la nueva variante

Los datos científicos indican que las vacunas actuales contra el COVID-19, incluyendo la formulación de ARNm adaptada a LP.8.1 para 2025-2026, mantienen protección frente a las variantes predominantes como JN.1.

Sin embargo, los CDC afirman que, estudios de laboratorio muestran que BA.3.2 presenta la menor neutralización de anticuerpos entre varias variantes analizadas, lo que sugiere una mayor capacidad de evasión inmunitaria, posiblemente asociada a sus múltiples mutaciones en la proteína S.

Esto podría facilitar infecciones en personas previamente vacunadas o que ya han padecido COVID-19, particularmente en regiones donde circulaban variantes anteriores.

Aun así, expertos de los CDC subrayan que la inmunidad acumulada por vacunación e infección ha contribuido a reducir los casos graves de la enfermedad con el tiempo, aunque insisten en la necesidad de continuar evaluando la eficacia de las vacunas y antivirales frente a este nuevo linaje.

Casos de Covid en el mundo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la semana del 8 al 15 de marzo, a nivel mundial se documentaron 5,474 pacientes positivos a coronavirus. De estos, 2,200 se encontraban en Brasil y 840 en Grecia.

Las cifras han caído drásticamente, ya que, en la semana del 11 de mayo de 2025, la OMS reportaba en su sitio web 74,645 casos activos de COVID-19.