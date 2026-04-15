Dos semanas tarde: Digemaps advierte sobre venta de productos sin registro sanitario en colmados

Empaques de canela y clavo dulce de venta en colmados sin etiquetado. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) reconoció los riesgos que representa para los consumidores la venta de productos al detalle en colmados sin registro sanitario, como algunas especias y bicarbonatos.

La advertencia surge dos semanas después de que una investigación de Diario Libre constatara que, en ocasiones, estos productos exponen en sus empaques información personal. Esta práctica constituye una violación de normativas que garantizan la protección de datos, como la Ley 172-13.

En algunos colmados, el bicarbonato y los sobres de canela, orégano, clavo dulce y otras especias se venden a granel, grapados con pequeñas hojas blancas reutilizadas. En muchos casos, estos papeles provienen de documentos que aparentan ser de instituciones públicas. Esto explicaría la exposición de datos personales, una situación que ha sido denunciada en redes sociales.

En estos empaques pueden aparecer sellos de entidades como el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y el Ministerio Público.

A través de una comunicación remitida a este medio, Digemaps indicó que no tiene conocimiento formal sobre el uso de datos personales como material de empaque, pero reiteró que cualquier práctica de este tipo representa una infracción a las normas sanitarias vigentes.

En ese sentido, señaló que el uso de materiales no aptos para el contacto con alimentos como papeles con tintas potencialmente tóxicas, constituye una violación sanitaria.

La institución destacó que es importante que cada producto de venta en el mercado cumpla con el etiquetado reglamentario conforme a la NORDOM 53, que dispone los requisitos generales para marcar los envases o embalajes de todos los alimentos preenvasados.

Daños para la población

La Digemaps advirtió que el consumo de estos productos representa un riesgo significativo para la población, dado a que el fraccionamiento en presentaciones pequeñas suele realizarse sin cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que aumenta la posibilidad de contaminación cruzada debido a la falta de controles sanitarios adecuados.

Por ello, recomienda a los consumidores verificar siempre que los productos cuenten con número de registro sanitario, así como un etiquetado claro, legible y en español, conforme a la NORDOM 53.

Entre las medidas que se implementan para frenar esta práctica, la institución informó que intervienen empacadoras clandestinas y decomisan mercancías que no cumplen con el registro sanitario ni con otras normas establecidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/exposicion-de-datos-personales-en-especias-y-bicarbonato-0ec97d0b.jpeg Algunas especias de venta en los colmados carecen de registro sanitario y exponen datos personales. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/pro-consumidor-retirara-bicarbonato-en-colmados-sin-registro-sanitario-b24b9408.jpeg La exposición de datos personales en los sobres de bicarbonato genera preocupación en los consumidores. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Las inspecciones son realizadas por las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) y las Direcciones de Áreas de Salud, conforme a sus planes de vigilancia sanitaria.

Digemaps subrayó que actualmente no existe un censo oficial actualizado sobre la cantidad de productos sin registro sanitario presentes en el mercado informal, sin embargo, manifestó que mantiene las acciones para garantizar la seguridad de los alimentos que llegan al consumidor.