El Gobierno construirá hospital pediátrico desde cero en Boca Chica

El Hospital Pediátrico San Andrés ofrecerá servicios de consulta externa, diagnóstico, internamiento, cirugía y emergencia. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, dio este miércoles el primer palazo para la construcción del Hospital Pediátrico San Andrés, en el distrito municipal de Andrés, en Boca Chica.

La obra tiene como objetivo fortalecer la atención especializada dirigida a niños, niñas y adolescentes de la zona Este del país.

La inversión total del proyecto asciende a RD$286,371,568.60, de los cuales RD$258,456,856.05 corresponden a la ejecución de la obra y RD$27,914,712.55 al equipamiento.

Durante el acto, el doctor Landrón destacó el impacto de la obra en la transformación de la atención pediátrica en la zona.

"Iniciamos una nueva era para la salud de los niños, niñas y adolescentes de Boca Chica y de toda la región Este. Estamos dando respuesta a una necesidad histórica con la construcción de un hospital pediátrico completamente nuevo, digno y moderno, tal como lo ha instruido el presidente Luis Abinader, evitando que las familias tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención especializada", dijo.

El proyecto contempla la sustitución de la infraestructura existente por un establecimiento de salud de nivel especializado, orientado a ofrecer servicios con estándares adecuados a la demanda.





"Es importante precisar que no se trata del remozamiento de un hospital, sino de la demolición de la infraestructura existente y la construcción de un nuevo hospital pediátrico en Andrés, Boca Chica, en respuesta a la necesidad de ampliar y modernizar la capacidad de atención en la zona", aclaró.

El funcionario indicó que esta intervención permitirá disponer de espacios adecuados, equipamiento actualizado y una cartera de servicios acorde con la demanda, mejorando el acceso oportuno a servicios especializados para la población infantil.

"Más que una obra de infraestructura, representa un compromiso con la gente: garantizar atención oportuna, digna y humanizada, porque la salud de nuestros niños no puede esperar y no va a esperar más", resaltó.

Servicios y equipamiento del nuevo hospital

El Hospital Pediátrico San Andrés ofrecerá servicios de consulta externa, diagnóstico, internamiento, cirugía y emergencia.

En consulta externa dispondrá de cinco consultorios polivalentes, dos cubículos odontológicos, sala de espera, baños y área de vacunación.

En el área diagnóstica contará con sonografía, rayos X, laboratorio clínico con toma de muestras y farmacia interna. El bloque de internamiento tendrá 17 habitaciones para un total de 34 camas, dos estaciones de enfermería, así como áreas de descanso para el personal médico y de enfermería.

El bloque quirúrgico incluirá dos camas de preparación, cuatro de recuperación, vestidor médico con esclusa, área de esterilización, tres quirófanos y una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ocho cubículos, uno de ellos aislado.

Asimismo, el área de emergencia dispondrá de triaje, nebulización, observación y área de cura.

Los servicios generales contemplan cocina, comedor, lavandería y morgue.

Al finalizar el acto, los presentes presenciaron el inicio de los trabajos de demolición de la infraestructura existente, como parte de la ejecución del proyecto.

De su lado, la gobernadora provincial, Lucrecia Leyva, valoró el inicio de la obra como un paso trascendental para la comunidad.

"Hoy iniciamos una obra que representa esperanza y mejores condiciones de atención para nuestros niños y niñas de Boca Chica. Este proyecto responde al compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de seguir fortaleciendo la salud pública y dignificando los servicios hospitalarios, dando respuesta a una solicitud legítima de esta comunidad", comentó.

En la actividad estuvieron presentes la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo; el alcalde del municipio de Boca Chica, Ramón Candelaria; el director del Servicio Regional de Salud Ozama, Edisson Féliz Féliz; el director de Primer Nivel de Atención del SNS, Alonso Erasme; la directora del Hospital Pediátrico San Andrés, Carolina Burgos; y el diputado Jason García.

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