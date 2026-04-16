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acciones preventivas salud pública
acciones preventivas salud pública

Intensifican acciones preventivas en sectores vulnerables por riesgo de lluvias en Higüey

Directora provincial de Salud Pública asegura que no hay casos confirmados de dengue, pero se mantiene vigilancia epidemiológica

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    Intensifican acciones preventivas en sectores vulnerables por riesgo de lluvias en Higüey
    Las intervenciones se concentraron principalmente en comunidades ubicadas en la zona sur de Higüey, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    La directora provincial de Salud Pública de La Altagracia, Wendy Castillo, informó que durante esta semana fueron intensificadas las acciones preventivas en sectores vulnerables del municipio, ante el riesgo de enfermedades asociadas a las lluvias y la proliferación de mosquitos.

    Las intervenciones se concentraron principalmente en comunidades ubicadas en la zona sur del municipio de Higüey, incluyendo áreas cercanas a Siete Lagunas, Los Morales, Villa María y otros barrios expuestos a inundaciones y acumulación de agua.

    Castillo explicó que, aunque no se han registrado inundaciones de gran magnitud, las lluvias intermitentes combinadas con altas temperaturas, favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.

    Intervenciones de salud pública

    Como parte de la jornada preventiva, brigadas de salud distribuyeron abate, un larvicida utilizado para eliminar criaderos de mosquitos, además de mosquiteros en viviendas ubicadas en las proximidades de ríos y cañadas.

    Asimismo, se entregó doxiciclina como medida preventiva para personas expuestas a aguas contaminadas, con el objetivo de reducir el riesgo de leptospirosis. También se aplicaron productos rodenticidas en patios y zonas propensas a la proliferación de ratas.

    La funcionaria destacó que estas acciones fueron acompañadas de jornadas educativas, mediante la entrega de materiales informativos que orientan a la población sobre cómo eliminar criaderos de mosquitos y evitar la acumulación de agua en los hogares.

    Vigilancia epidemiológica

    En cuanto a la fumigación, indicó que aún no ha sido posible iniciar debido a las condiciones climáticas, ya que la lluvia o la nubosidad impiden la correcta dispersión de los productos. No obstante, aseguró que estas labores serán retomadas tan pronto mejoren las condiciones del tiempo en los sectores ya intervenidos.

    En el plano epidemiológico, Castillo precisó que desde la Semana Santa no se han reportado casos confirmados de dengue en la zona, aunque se mantienen en vigilancia varios pacientes febriles, cuyas muestras han sido enviadas al laboratorio nacional para su análisis.

    • De igual forma, indicó que no se han confirmado casos recientes de leptospirosis, aunque se da seguimiento a algunos pacientes sospechosos.

    Por otro lado, señaló que se ha observado la presencia de afecciones respiratorias en centros de salud públicos y privados. En ese sentido, explicó que se han tomado muestras para determinar si estos casos corresponden a influenza o COVID-19, sin que hasta el momento se haya confirmado ninguno.

    Finalmente, la directora provincial de Salud Pública aseguró que estas intervenciones continuarán en otros sectores del municipio y la provincia, incluyendo el distrito turístico de Verón, como parte de un plan integral de prevención y control.

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