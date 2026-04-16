¿Qué es peor: trabajar sentado o de pie?

Mujer permanece trabajando sentada frente a un escritorio y se sostiene la espalda por dolor, mientras otra realiza sus labores de pie durante la jornada laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Un análisis publicado por el medio The Conversation plantea que la discusión sobre si es mejor trabajar sentado o de pie está mal enfocada, y que el factor determinante para la salud no es la postura en sí, sino el tiempo que se permanece en ella y la frecuencia del movimiento durante la jornada laboral.

El texto señala que tanto permanecer sentado por largas horas como estar de pie de forma prolongada puede generar efectos negativos en el cuerpo. En el primer caso, se asocia a molestias en la zona lumbar, cuello y hombros, mientras que en el segundo predominan la fatiga, el dolor lumbar y la sobrecarga en piernas y pies.

Los trastornos musculoesqueléticos continúan siendo el principal problema de salud laboral en Europa. En España, datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo indican que el 29 % de los accidentes laborales con baja en 2024 se debió a sobreesfuerzos físicos, y que estas afecciones representaron el 78 % de las enfermedades profesionales.

El análisis también destaca el papel del pie como base del sistema musculoesquelético, al ser el punto de contacto con el suelo y el encargado de distribuir las cargas hacia el resto del cuerpo.

Estudios citados indican que jornadas prolongadas de pie pueden generar cambios en la postura y en la distribución de presiones plantares, además de molestias en la zona lumbar, rodillas y pies.

Entonces, ¿qué es mejor?

Como insiste la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), lo más saludable suele ser alternar posturas, introducir movimiento y reducir el tiempo continuo en posiciones estáticas.

A veces buscamos soluciones llamativas: mesas elevables, "sillas milagro", plantillas o dispositivos de moda, como correctores posturales, cojines ergonómicos o soportes lumbares prefabricados. Algunas herramientas pueden ayudar, pero ninguna compensa por sí sola una jornada mal diseñada.

La prevención real suele ser menos vistosa y más eficaz: pausas breves, rotación de tareas, ajuste del puesto, calzado adecuado, ejercicio físico y organización del trabajo que permita moverse.

En definitiva, no hace falta demonizar la silla ni idealizar estar de pie. Necesitamos entender que el organismo está hecho para cambiar, adaptarse y moverse. Cuando el trabajo nos obliga a permanecer demasiado tiempo en la misma posición, entonces es cuando empiezan los problemas.