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Salud Pública da a conocer lista de especialidades disponibles del concurso de Residencias Médicas

La inscripción se hará a través de una plataforma virtual

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    Salud Pública da a conocer lista de especialidades disponibles del concurso de Residencias Médicas
    El plazo para el concurso de Residencias Médicas se abre este 17 de abril y cierra el viernes 1 de mayo. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que el proceso de inscripción al concurso de Residencias Médicas 2026 se realizará de manera virtual, a través de la plataforma electrónica del Portal de Gestión de Concursos de Residencias Médicas, la cual fue habilitada para tales fines en su página web. Dio a conocer las especialidades médicas disponibles.

    A través de su División de Residencias Médicas, el Ministerio precisó que los aspirantes deben depositar la documentación correspondiente entre los días 17 de abril y 1 de mayo.

    Los médicos aspirantes podrán postularse a una de las 1,400 plazas disponibles en todo el país.

    Para concursar por una de estas plazas de Residencias Médicas en instituciones militares, policiales, privadas y públicas del país, solo se podrá participar si el aspirante ha tomado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) y han obtenido una calificación igual o superior a 60 puntos.

    Especialidades disponibles

    Entre las especialidades disponibles están:

    • Anestesiología
    • Cérvico máxilo-facial
    • Cirugía buco-máxilo-facial
    • Cirugía general
    • Cirugía general y trasplante
    • Citología
    • Dermatología
    • Diabetología y nutrición
    • Emergenciología
    • Geriatría
    • Gineco-obstetricia
    • Ginecología y cirugía pélvica
    • Imagenología
    • Medicina familiar y comunitaria
    • Medicina física y rehabilitación
    • Medicina forense
    • Medicina interna
    • Neurocirugía
    • Nutrición hospitalaria
    • Oftalmología
    • Ortopedia y traumatología
    • Otorrinolaringología
    • Pediatría
    • Psiquiatría
    • Radiología e imágenes diagnósticas
    • Radioterapia
    • Urología

    Las sub-especialidades

    Mientras que, las plazas disponibles de sub-especialidades son: anestesiología pediátrica, artroscopía y medicina deportiva, broncoscopía pediátrica, cardiología, cardiología pediátrica, cirugía de base de cráneo, cirugía cardiaca, cirugía cardiotorácica, cirugía de columna, cirugía dermatológica, cirugía de reemplazo articular, cirugía de trauma urgencias y cuidados críticos, cirugía oncológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica estética y reconstructiva, cirugía vascular y endovascular, coloproctología.

    También endocrinología ginecológica, estrabología, fijación externa y reconstrucción ósea, gastroenterología, gastroenterología y nutrición pediátrica, glaucoma, ginecología oncológica, hematología y hematología pediátrica, imagenología cardiaca, imagenología oncológica intervencionista, infectología, infectología pediátrica, intensivo cardiovascular coronario postquirúrgico, medicina critica cardiovascular de adultos, medicina crítica cardiovascular pediátrica, medicina materno-fetal, manejo paliativo (clínica del dolor).

    Nefrología, nefrología pediátrica, neonatología, neurocirugía, neurocirugía endovascular e intervencionista, neurología, neumología, neurología pediátrica, neumología pediátrica y cuidados intensivos críticos, forman parte del listado.

    Nutriología clínica pediátrica, oculoplastía, oncología clínica, oncología pediátrica, patología oncológica, psiquiatría forense, psiquiatría infantil, pie diabético, reumatología, sonografía de emergencia, urología oncológica y urología pediátrica completan las opciones disponibles.

    También se pueden consultar las especialidades y sub-espacialidades disponibles a través de la página web  https://psrm.msp.gob.do/#/home ante cualquier duda pueden, puede llamar al (809)541-3121 Ext. 9573 / 9574 / 9575.

      
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