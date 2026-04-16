Salud Pública da a conocer lista de especialidades disponibles del concurso de Residencias Médicas
La inscripción se hará a través de una plataforma virtual
El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que el proceso de inscripción al concurso de Residencias Médicas 2026 se realizará de manera virtual, a través de la plataforma electrónica del Portal de Gestión de Concursos de Residencias Médicas, la cual fue habilitada para tales fines en su página web. Dio a conocer las especialidades médicas disponibles.
A través de su División de Residencias Médicas, el Ministerio precisó que los aspirantes deben depositar la documentación correspondiente entre los días 17 de abril y 1 de mayo.
Los médicos aspirantes podrán postularse a una de las 1,400 plazas disponibles en todo el país.
Para concursar por una de estas plazas de Residencias Médicas en instituciones militares, policiales, privadas y públicas del país, solo se podrá participar si el aspirante ha tomado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) y han obtenido una calificación igual o superior a 60 puntos.
Especialidades disponibles
Entre las especialidades disponibles están:
- Anestesiología
- Cérvico máxilo-facial
- Cirugía buco-máxilo-facial
- Cirugía general
- Cirugía general y trasplante
- Citología
- Dermatología
- Diabetología y nutrición
- Emergenciología
- Geriatría
- Gineco-obstetricia
- Ginecología y cirugía pélvica
- Imagenología
- Medicina familiar y comunitaria
- Medicina física y rehabilitación
- Medicina forense
- Medicina interna
- Neurocirugía
- Nutrición hospitalaria
- Oftalmología
- Ortopedia y traumatología
- Otorrinolaringología
- Pediatría
- Psiquiatría
- Radiología e imágenes diagnósticas
- Radioterapia
- Urología
Las sub-especialidades
Mientras que, las plazas disponibles de sub-especialidades son: anestesiología pediátrica, artroscopía y medicina deportiva, broncoscopía pediátrica, cardiología, cardiología pediátrica, cirugía de base de cráneo, cirugía cardiaca, cirugía cardiotorácica, cirugía de columna, cirugía dermatológica, cirugía de reemplazo articular, cirugía de trauma urgencias y cuidados críticos, cirugía oncológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica estética y reconstructiva, cirugía vascular y endovascular, coloproctología.
También endocrinología ginecológica, estrabología, fijación externa y reconstrucción ósea, gastroenterología, gastroenterología y nutrición pediátrica, glaucoma, ginecología oncológica, hematología y hematología pediátrica, imagenología cardiaca, imagenología oncológica intervencionista, infectología, infectología pediátrica, intensivo cardiovascular coronario postquirúrgico, medicina critica cardiovascular de adultos, medicina crítica cardiovascular pediátrica, medicina materno-fetal, manejo paliativo (clínica del dolor).
Nefrología, nefrología pediátrica, neonatología, neurocirugía, neurocirugía endovascular e intervencionista, neurología, neumología, neurología pediátrica, neumología pediátrica y cuidados intensivos críticos, forman parte del listado.
Nutriología clínica pediátrica, oculoplastía, oncología clínica, oncología pediátrica, patología oncológica, psiquiatría forense, psiquiatría infantil, pie diabético, reumatología, sonografía de emergencia, urología oncológica y urología pediátrica completan las opciones disponibles.
También se pueden consultar las especialidades y sub-espacialidades disponibles a través de la página web https://psrm.msp.gob.do/#/home ante cualquier duda pueden, puede llamar al (809)541-3121 Ext. 9573 / 9574 / 9575.