Salud Pública da a conocer lista de especialidades disponibles del concurso de Residencias Médicas

El plazo para el concurso de Residencias Médicas se abre este 17 de abril y cierra el viernes 1 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que el proceso de inscripción al concurso de Residencias Médicas 2026 se realizará de manera virtual, a través de la plataforma electrónica del Portal de Gestión de Concursos de Residencias Médicas, la cual fue habilitada para tales fines en su página web. Dio a conocer las especialidades médicas disponibles.

A través de su División de Residencias Médicas, el Ministerio precisó que los aspirantes deben depositar la documentación correspondiente entre los días 17 de abril y 1 de mayo.

Los médicos aspirantes podrán postularse a una de las 1,400 plazas disponibles en todo el país.

Para concursar por una de estas plazas de Residencias Médicas en instituciones militares, policiales, privadas y públicas del país, solo se podrá participar si el aspirante ha tomado el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) y han obtenido una calificación igual o superior a 60 puntos.

Especialidades disponibles

Entre las especialidades disponibles están:

Anestesiología

Cérvico máxilo-facial

Cirugía buco-máxilo-facial

Cirugía general

Cirugía general y trasplante

Citología

Dermatología

Diabetología y nutrición

Emergenciología

Geriatría

Gineco-obstetricia

Ginecología y cirugía pélvica

Imagenología

Medicina familiar y comunitaria

Medicina física y rehabilitación

Medicina forense

Medicina interna

Neurocirugía

Nutrición hospitalaria

Oftalmología

Ortopedia y traumatología

Otorrinolaringología

Pediatría

Psiquiatría

Radiología e imágenes diagnósticas

Radioterapia

Urología

Las sub-especialidades

Mientras que, las plazas disponibles de sub-especialidades son: anestesiología pediátrica, artroscopía y medicina deportiva, broncoscopía pediátrica, cardiología, cardiología pediátrica, cirugía de base de cráneo, cirugía cardiaca, cirugía cardiotorácica, cirugía de columna, cirugía dermatológica, cirugía de reemplazo articular, cirugía de trauma urgencias y cuidados críticos, cirugía oncológica, cirugía pediátrica, cirugía plástica estética y reconstructiva, cirugía vascular y endovascular, coloproctología.

También endocrinología ginecológica, estrabología, fijación externa y reconstrucción ósea, gastroenterología, gastroenterología y nutrición pediátrica, glaucoma, ginecología oncológica, hematología y hematología pediátrica, imagenología cardiaca, imagenología oncológica intervencionista, infectología, infectología pediátrica, intensivo cardiovascular coronario postquirúrgico, medicina critica cardiovascular de adultos, medicina crítica cardiovascular pediátrica, medicina materno-fetal, manejo paliativo (clínica del dolor).

Nefrología, nefrología pediátrica, neonatología, neurocirugía, neurocirugía endovascular e intervencionista, neurología, neumología, neurología pediátrica, neumología pediátrica y cuidados intensivos críticos, forman parte del listado.

Nutriología clínica pediátrica, oculoplastía, oncología clínica, oncología pediátrica, patología oncológica, psiquiatría forense, psiquiatría infantil, pie diabético, reumatología, sonografía de emergencia, urología oncológica y urología pediátrica completan las opciones disponibles.

También se pueden consultar las especialidades y sub-espacialidades disponibles a través de la página web https://psrm.msp.gob.do/#/home ante cualquier duda pueden, puede llamar al (809)541-3121 Ext. 9573 / 9574 / 9575.

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