Salud Pública reporta cero casos de cólera, dengue, malaria y COVID-19 en la semana 13 de 2026

Un hombre fumiga en una jornada contra el dengue. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que en la semana epidemiológica 13 2026, comprendida del 29 de marzo al 4 de abril, no se registraron casos de cólera, dengue, malaria, leptospirosis ni COVID-19.

En el caso del dengue, considerado una enfermedad endémica bajo vigilancia permanente, se han notificado 65 casos confirmados en lo que va de año, con una incidencia de 2.36 por cada 100,000 habitantes.

Esto representa una reducción de 20 % en comparación con el mismo período de 2025. En las últimas cuatro semanas (SE 10 a SE 13), la disminución fue de 92.86 % frente al año anterior, dijo el ministerio.

En cuanto a la malaria, el boletín registra 79 casos confirmados en las primeras 13 semanas del año, manteniéndose por debajo de los niveles reportados en el mismo período de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/screenshot-2026-04-16-212055-da756473.png Reporte de la semana 13. (FUENTE EXTERNA)

Muertes maternas e infantiles

Sobre la mortalidad materna, se reportan dos nuevas muertes en la semana 13, elevando el total a 27 en lo que va de 2026. De estos casos, 18 corresponden a mujeres dominicanas y 9 haitianas, principalmente de las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.

En el caso de la mortalidad infantil, se notificaron 26 muertes en la semana 13, de las cuales 24 fueron neonatales.

La mortalidad infantil es un término usado para describir la muerte de un bebé que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad. Si el bebé muere antes de los 28 días de nacido, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal.

En total, el país acumula 405 muertes infantiles en lo que va de año, lo que representa una reducción de 14 % en comparación con el mismo período de 2025. Del total, 363 corresponden a muertes neonatales, equivalentes al 90 %, con una disminución de 11 % respecto al año anterior.

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