Amputaciones por pie diabético, una de las consecuencias graves de la enfermedad

El paciente diabético debe prestar mucha atención a las condiciones de sus pies. ( FUENTE EXTERNA )

El pie diabético es una complicación grave de la diabetes, causada por niveles altos de azúcar que dañan nervios (neuropatía) y vasos sanguíneos (vasculopatía). Produce pérdida de sensibilidad, mala circulación y úlceras que pueden derivar en infecciones, gangrena y amputaciones.

Especialistas en cirugía vascular alertaron sobre el incremento de casos de pie diabético en la República Dominicana, una condición que representa una grave amenaza para la salud pública por su impacto en la mortalidad, la discapacidad y la calidad de vida de los pacientes.

Juan Vicente Méndez Núñez, jefe del departamento de cirugía vascular y endovascular del Hospital Francisco Moscoso Puello, aseguró que en el país se realizan unas 7,000 amputaciones al año. A nivel global, organismos internacionales estiman que cada 18 segundos se realiza una amputación relacionada con la diabetes.

"(Requerimos) educación del paciente y de la familia en el contexto de la disminución de las amputaciones, que nos está agobiando en el país, y que se realizan unas 7,000 amputaciones al año", afirmó durante el anuncio del Congreso Latinoamericano de Diabetes y Complicaciones, que se realizará del 6 al 8 de noviembre, en Hard Rock Punta Cana, bajo el lema "El arte de prevenir, diagnosticar e intervenir".

Reducir amputaciones

De acuerdo con el doctor Méndez Núñez, es importante reducir las cifras locales de amputaciones, y para ello, se requiere protocolizar los datos para lograr mayor integralidad entre los médicos que intervienen con los pacientes, las unidades de pie diabético, las universidades y las sociedades médicas especializadas.

El especialista hizo un llamado al Gobierno, como entidad rectora, ya que luego del esfuerzo de la construcción de las unidades de pie diabético, estas sean dirigidas por un personal capacitado.

"No solamente el médico cirujano especialista en pie diabético, sino también que esté todo el personal entrenado en el manejo del pie, en las curas avanzadas y que a través de las sociedades médicas especializadas y junto al Gobierno, nos aboquemos a un programa nacional, un verdadero programa nacional para la prevención y el manejo del pie diabético", puntualizó.

Pandemia del Siglo XXI

En tanto, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (Alapid), Carlos Calderón, explicó que la obesidad sigue siendo uno de los principales detonantes de la enfermedad, problemática que va en aumento debido al mal control metabólico de la población.

"En todos aquellos que sean obesos, que se pierda la relación peso-talla, donde el paciente incremente el peso en relación a esa talla, eso genera resistencia a la insulina y, en el tiempo, el paciente inicialmente se vuelve prediabético y después diabético", indicó.

A este escenario se suman factores como:

El sedentarismo

El consumo de alimentos procesados

El crecimiento urbano

Las condiciones climáticas del país

Todos, en conjunto, favorecen el desarrollo de la enfermedad y complican su control.

El especialista calificó la diabetes como "la pandemia global del siglo XXI", debido a su impacto multisistémico.

"La diabetes es la pandemia global del siglo XXI porque produce morbilidad y mortalidad, produce complicaciones a nivel de todos los órganos, cerebro, corazón, riñón, ojos, el componente vascular, la neuropatía sensitiva motora, disfunción eréctil, produce un daño desde el cabello hasta la uña y eso produce incapacidades, morbilidad por las amputaciones y mortalidad temprana en el paciente diabético", explicó.

Señaló que, la amputación en el paciente diabético implica unos gastos económicos cercanos a los 20,000 dólares cuando se calculan la inversión de cirugía, rehabilitación y colocación posteriormente de una prótesis.

Recomendaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-115036-am-6f508355.jpeg El doctor Carlos Calderón conversó con miembros de la prensa de salud. (FUENTE EXTERNA)

Las recomendaciones de Calderón incluyen: bajar de peso, tener un peso en relación a la talla, hacer actividad física y mantener un estilo de vida saludable.

"Hoy, la obesidad es el factor primordial para el desarrollo de la diabetes, de la prediabetes y de la mortalidad temprana", insistió.

Advirtió, además, que se trata de una enfermedad silenciosa en sus primeras etapas.

"Sí, la diabetes inicialmente no duele, pero que cuando duele, llegamos tarde a la intervención terapéutica. Puede ser que el paciente quede ciego y que termine sus últimos días en una cama paralizado y eso es muy triste", expresó.

En cuanto a las señales de alerta, mencionó: niveles elevados de glucosa, hemoglobina glicosilada (HbA1c) superior a 6.5 %, hipertensión, alteraciones del colesterol, deterioro renal, pérdida de visión y dolor en las extremidades inferiores.

Otras causas que agravan la condición de pie diabético, además de la falta de control glucémico, son: la escasez de especialistas, el limitado acceso a herramientas de evaluación neurovascular, el uso de calzado inadecuado y la ausencia de equipos multidisciplinarios.

Tanto Méndez Núñez como Calderón advirtieron que el sistema de salud enfrenta limitaciones importantes por la falta de políticas públicas orientadas a la prevención y manejo integral de esta condición.