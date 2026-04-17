El CNSS solicita a la Sisalril revisión integral del Catálogo de Prestaciones de Servicios de Salud

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) el inicio de una revisión integral del Catálogo de Prestaciones de Servicios de Salud (PDSS), instrumento que define los procedimientos, medicamentos y atenciones médicas cubiertos por el Seguro Familiar de Salud (SFS).

El PDSS garantiza servicios esenciales para la población afiliada, incluyendo atención médica general y especializadas, consultas, emergencias, hospitalización, estudios, analíticas, procedimientos, enfermedades del alto costo y cobertura de medicamentos ambulatorios, constituyéndose en una herramienta clave para el acceso a la salud de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del Consejo, encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares Ortega, la cual dispone que esta revisión contemple tanto la estructura como el contenido del PDSS, incorporando criterios técnicos de inclusión, desinversión y modificación, conforme a la metodología vigente.

Revisión técnica

La Gerente General del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, dijo que la Sisalril tendrá a su cargo la coordinación y desarrollo del proceso técnico de revisión, en cumplimiento de la metodología de evaluación periódica, seguimiento e indexación del costo del Plan Básico de Salud, establecida mediante la Resolución No. 278-06 del CNSS.

La funcionaria informó que mediante la resolución No. 634-05, el CNSS instruyó a la Sisalril a remitir un informe en un plazo no mayor de 90 días calendario, contados a partir de la notificación de esta decisión, detallando los avances alcanzados en la mesa de revisión para fines de conocimiento del Consejo.

"La revisión integral del PDSS permitirá incorporar nuevos tratamientos, medicamentos y tecnologías que no se encuentran actualmente incluidos, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y a fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a los avances científicos y las necesidades de la población", manifestó.

Se recuerda que el CNSS tiene a su cargo la dirección y conducción del SDSS y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del Sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a los beneficiarios, así como, velar por el desarrollo institucional, la integralidad de sus programas y el equilibrio financiero del SDSS.