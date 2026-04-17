Entidades acuerdan fortalecer la atención psiquiátrica en los recintos penitenciarios

El presidente de la SDP, Julio Ravelo Astacio, y director ejecutivo de la Onaprep, Roberto Santana Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP) firmaron este viernes un convenio de colaboración para fortalecer la atención integral de los internos con condiciones de salud mental en los recintos penitenciarios del país.

El acuerdo fue rubricado por el director ejecutivo de la Onaprep, Roberto Santana Sánchez, y el presidente de la SDP, Julio Ravelo Astacio, quienes valoraron la alianza como un paso importante dentro del proceso de reforma penitenciaria.

Reacciones y compromisos de las autoridades

Mediante este convenio, ambas entidades aúnan esfuerzos para el diseño e implementación de pasantías, prácticas profesionales, talleres y diplomados enfocados en la salud mental de las personas privadas de libertad.

"Es un gran honor contribuir a crear un espacio que une voluntades en torno a un tema sensible para el sistema penitenciario, para la sociedad y para las familias de los privados de libertad" Roberto Santana Director ejecutivo de la Onaprep “

El funcionario recordó que esta iniciativa surge a partir del foro internacional "Salud Mental y Sistema Penitenciario", celebrado en el país el 10 de octubre de 2025, donde se suscribió la Declaración Iberoamericana sobre la Salud Mental Penitenciaria.

Indicó que en ese encuentro se estableció la necesidad de crear mecanismos de coordinación entre instituciones para abordar de manera efectiva la salud mental en el sistema penitenciario.

De su lado, Ravelo Astacio manifestó que para la Sociedad Dominicana de Psiquiatría representa una satisfacción formalizar este acuerdo en favor de la población penitenciaria.

"Estamos comprometidos con que estos esfuerzos se traduzcan en una mejor orientación, apoyo terapéutico y asistencia para los internos que lo requieran." Julio Ravelo Astacio Presidente de la SD “

El acto contó con la presencia de representantes de distintas instituciones vinculadas al sistema penitenciario, la academia y el sector salud.

Alcance del acuerdo

El convenio establece que la Onaprep gestionará, ante la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el acceso a recintos del nuevo modelo penitenciario para facilitar investigaciones en el área de salud mental.

Asimismo, la SDP colaborará en la revisión y actualización de los programas de atención psiquiátrica, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano e integral a los internos con trastornos mentales.

También se contempla el apoyo en la revisión de protocolos para la gestión del personal penitenciario, así como la implementación de programas de educación médica continuada.

Además, ambas entidades trabajarán en iniciativas de prevención del consumo de drogas dentro de los centros penitenciarios, incluyendo la intervención en casos identificados.