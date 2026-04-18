"La obesidad ya no es estética, es una enfermedad crónica", advierte experto de Novo Nordisk

La alta ingesta de comida ultraprocesada es influyente en el alza de diagnósticos de diabetes y obesidad. ( FUENTE EXTERNA )

El aumento sostenido de la diabetes y la obesidad en América y el Caribe mantiene en alerta a autoridades sanitarias, especialistas y a la industria farmacéutica, ante cifras que reflejan una alta prevalencia y un impacto creciente en la calidad de vida de la población.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, el dominicano Juan Carlos Mercedes, gerente regional la farmacéutica Novo Nordisk, con sede en Panamá, abordó el panorama actual, los desafíos en el acceso a tratamientos y la necesidad de un enfoque integral para enfrentar estas enfermedades.

-¿Cómo ha cambiado la percepción sobre la obesidad?

La obesidad ya ha dejado de tener la concepción de que es algo de estético y ha pasado a ser claramente una enfermedad crónica que a su vez se asocia a muchísimas comorbilidades, temas cardiovasculares, temas renales, temas hepáticos.

-¿La obesidad es solo un tema de hábitos?

Se ha demostrado que es un tema multifactorial. Empieza por temas genéticos y temas biológicos pero también temas sociales. Así que más que una crisis de salud es un llamado de atención a dejar de ver la obesidad como un tema estético sino más bien como una enfermedad crónica.

Conociendo las cifras

-¿Cuál es la situación actual de diabetes y obesidad en la República Dominicana y en el Caribe?

Solamente en el público americano estamos hablando de 17-18 % de prevalencia de diabetes, lo que ya de por sí es bastante representativo. Pero cuando hablamos inclusive de obesidad, es más alarmante la situación. Estamos hablando de 68 % de personas que están en sobrepeso y prácticamente la mitad de ellos están en una situación de obesidad.

-¿Estamos ante una crisis de salud pública en la región?

Yo no llamaría exactamente una crisis de salud pública en la región. Definitivamente, yo creo que con el llamado de atención de que no es un tema estético de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le hemos puesto ahora un poquito más el foco a la obesidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-14-at-112642-am-f64ec93d.jpeg Juan Carlos Mercedes, gerente regional la farmacéutica Novo Nordisk. (FUENTE EXTERNA)

-¿Cómo aportan las grandes farmacéuticas?

Nosotros no solamente hemos traído la innovación al mercado para apoyar, sino que también trabajamos directamente con la comunidad médica para eventos de educación médica, donde puedan instruirse y estar al día sobre todo lo nuevo que pueden tener disponible para ayudar a los pacientes.

Pero también tenemos programas de soporte a pacientes, donde también los acompañamos en el proceso, desde temas psicológicos hasta cómo mantenerse adherido al tratamiento. Y obviamente, con los gobiernos y en los sistemas de salud, tratando de asegurar que haya mayor acceso y también mayor educación a través de los gobiernos y los estados.

-¿Hay riesgo de medicarse para bajar de peso?

Sí, esa siempre ha sido la pregunta que todos hacen. Obviamente los médicos son las personas siempre que deben acompañar ese tipo de decisión.

Mercado local

-¿Qué tan accesibles son hoy los tratamientos para diabetes y obesidad en países como República Dominicana?

Novo Nordisk es el responsable de suplir por lo menos la mitad de todas las insulinas que se utiliza en el mundo. Solo para que tengamos una idea del nivel de acceso que hay en la parte de diabetes.

Tenemos un poquito más de un siglo con todo este apoyo a la diabetes, y eso nos ha llevado a saber cómo manejar y aprender a manejar el tema de acceso.

Trabajamos por ejemplo con los gobiernos, trabajamos con las aseguradoras para asegurar que el valor clínico de la innovación se pueda reflejar en un mayor acceso a los pacientes. La estrategia correcta siempre va a ser esas alianzas.

Vamos con la tecnología, desarrollando cada vez más dispositivos que puedan ser de más acceso. Por eso iniciamos usualmente con dispositivos inyectables, pero también va evolucionando a pastillas.

-Una de las quejas principales es que los costos para estos tratamientos son elevados.

Sí, estoy al tanto de esa retroalimentación que tenemos de los consumidores y los pacientes, y es algo que nos tomamos muy en serio.

Una de nuestras metas es poder llegar cada vez a más pacientes. Así que sí, junto con los gobiernos, estamos dando los pasos para que efectivamente sea mucho más accesible a toda la población.

-Al dominicano le encanta su arroz, su fritura, su salami. Si pudieras enviar un mensaje a la población local, ¿cuál sería?

Sí, realmente cada país tiene su propia gastronomía. En el caso de Dominicana, pues sí, como mencionas ahí, entre carbohidratos y frituras, es una alimentación bastante fuerte.

Yo creo que al margen del tipo de alimentación que estén llevando, si lo logran balancear entre la cantidad de carbohidratos, de proteínas y grasas, macronutrientes, pues deberían poder llevar un proceso cardiometabólico ajustado.

De todas maneras, de nuevo, como es un tema genético y biológico, sobre todo, cada paciente es único. Así que diría que visiten a su médico y acaten las indicaciones que su médico le puede indicar.

-En estos 15 años en la industria, ¿siente que vamos avanzando en eficacia de las moléculas y acceso al público?

Obviamente creo que todavía falta mucho por hacer en temas de acceso para asegurar que más pacientes puedan tener acceso a moléculas como la que nosotros podemos traer al mercado y por eso insistimos de trabajar juntos de la mano, con gobiernos, con aseguradoras.

Cuando te pones a ver las moléculas más recientes que hemos lanzado, República Dominicana ha sido de las primeras en tener el producto disponible cuando la comparamos inclusive con mercados de la misma región.