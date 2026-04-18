Sociedad de Cirugía Plástica llama a investigar credenciales antes de someterse a un procedimiento

Antes de una cirugía estética, es importante verificar que el centro de salud esté habilitado y que el médico pertenezca al CMD. ( FUENTE EXTERNA )

El caso de Anyeli Meliza Sánchez, una joven de 27 años quien murió tras someterse a múltiples procedimientos estéticos, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que los pacientes investiguen a fondo la formación del médico tratante y las condiciones del centro donde serán intervenidos.

De acuerdo con la denuncia hecha por los familiares de Sánchez, la paciente fue intervenida por el doctor José Desena en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética y no fue hasta el fallecimiento de su pariente cuando se percataron que el cirujano ya no pertenece a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica (Sodocipre).

Andrés Toribio, abogado defensor de la familia Sánchez, mostró documentación en su cuenta en Instagram de cuando en septiembre de 2025, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró "culpable de la comisión de homicidio voluntario" al doctor Desena.

El tribunal lo condenó al cumplimiento de la pena de un año de prisión en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombres, así como el pago de una multa ascendente a 100 pesos por la muerte de otra paciente.

Investigar con anterioridad

El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica (Sodocipre), Aniceto Rodríguez, hizo énfasis en que muchos de estos eventos pueden prevenirse si los pacientes toman decisiones informadas antes de operarse.

"Nosotros insistimos en que la población busque personal calificado, que verifique que el médico sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y que el centro esté debidamente habilitado por el Ministerio de Salud Pública", señaló.

También es prudente revisar que el doctor pertenezca al Colegio Médico Dominicano (CMD) y que tenga su núnero de execuátur.

No caer en publicidad engañosa en redes

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de dejarse llevar por ofertas económicas o promociones en redes sociales, donde, según indicó, abundan imágenes manipuladas o publicidad engañosa hecha con Photoshop.

También destacó que, en numerosos casos que terminan en complicaciones, las investigaciones posteriores revelan que los pacientes no verificaron antecedentes, denuncias o certificaciones del profesional antes de la cirugía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/aniceto-rodriguez-copy-948efbd8.jpg El doctor Aniceto Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

"La influencia de las redes sociales está llevando a muchas personas a tomar decisiones sin investigar. Hay casos en los que ni siquiera se trata de médicos certificados", agregó.

Rodríguez puso como ejemplo a Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como "Mami Jordan", quien confesó en sus redes sociales que la liposucción que se realizó con la señora Carolina Romero fue en manos de una persona no habilitada.

"Tú no tienes permiso ni nada, ni siquiera eres de aquí", dice Mami Jordan en uno de sus audiovisuales.

El presidente de Sodocipre dijo que Romero ni siquiera posee un título en Medicina.

Un problema de desinformación

El presidente de Sodocipre lamentó que, en ocasiones, la discusión pública se centre en aspectos como la cantidad de procedimientos realizados, en lugar de abordar factores clínicos reales o fallas en la verificación de credenciales.

En ese sentido, llamó tanto a la población como a los medios de comunicación a promover una cultura de prevención basada en información verificada.

"Es un paso tan simple como entrar a una página web y confirmar si el médico está certificado. Sin embargo, muchas personas lo hacen después de que ocurre una complicación. No entiendo cómo es que siguen ocurriendo estos casos. Eviten las ofertas atractivas por índole económico, no se lleven de lo que ven en las redes sociales", enfatizó.

Gran nivel de intrusismo

El doctor Rodríguez comentó que el elevado nivel de intrusismo dentro de los cirujanos plásticos "nos afecta significativamente cada vez que ocurre una situación de estas", tanto a la clase médica local, así como al país para ser tomado como punto de referencia a nivel internacional en turismo de salud.

En la web de Sodocipre está disponible el listado completo con todos los cirujanos plásticos que son miembros de esta sociedad especializada.