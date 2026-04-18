Médico vinculado a muerte de joven fue suspendido hace varios años de gremio que agrupa a cirujanos

El doctor José Desena es acusado por los familiares de Anyeli Sánchez de haberla operado sin contar con el debido aval. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) informó que el doctor José Desena Montero, quien realizó una cirugía estética tras la cual perdió la vida la joven Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, no forma parte de ese gremio médico.

Al ser consultado por Diario Libre, el doctor Aniceto Rodríguez precisó que Desena no está registrado como miembro activo, aunque reconoció que hace algunos años sí pertenecía a la entidad.

"No es miembro de la Sociedad. Él fue miembro y, casualmente, siendo yo director del comité de ética, me pasaron una serie de situaciones, y entonces, él fue suspendido. Fue sacado de la Sociedad por violaciones diversas", indicó.

Rodríguez recordó, que contrario a lo que se pueda creer, las facultades de Sodocipre no incluyen "actuar como un agente ejecutor, meter la presa o llegar a un sitio y cerrar una clínica o cerrar un consultorio. Nosotros no tenemos esa facultad, no podemos hacer eso", destacó.

Caso en Santiago

Asimismo, el presidente de Sodocipre se refirió al caso del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., localizado en la provincia Santiago, donde el pasado 26 de marzo murió la joven Geraldín Hernández, de 32 años, tras someterse a una liposucción.

"Lo que ha trascendido públicamente es sumamente preocupante. Se trata de un procedimiento realizado en una clínica que no estaba habilitada para este tipo de cirugías y, aún más grave, según lo que ha sido publicado en la prensa, practicado por un médico que no es cirujano plástico y que no pertenece a nuestra sociedad. Esto, lamentablemente, reúne todos los elementos de riesgo que desde hace años venimos denunciando", señaló Sodocripre.

De acuerdo con la querella presentada por los familiares de Geraldín, en el procedimiento participaron los doctores Óscar Polanco, Eriberto Liranzo, Cindy Jiménez, así como Cary Peña, quien presuntamente era la persona que reclutaba a las potenciales pacientes.

Con relación a este establecimiento, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Establecimientos de Servicios de Salud, ordenó su cierre definitivo el pasado 6 de abril.

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Verificar certificaciones

El doctor Rodríguez reiteró la importancia de que los pacientes verifiquen que los profesionales que realizan procedimientos estéticos estén debidamente acreditados y pertenezcan a Sodocipre, a fin de reducir riesgos y garantizar la seguridad en este tipo de intervenciones.

La organización subrayó que continuará velando por el ejercicio ético de la especialidad y orientando a la población sobre la elección de médicos calificados.

"A través de distintos medios y en diferentes fechas hemos alertado estas prácticas, por personal no calificado y en centros no habilitados para esos fines, ponen en grave riesgo la salud de los pacientes y generan consecuencias muchas veces irreversibles", precisó la entidad en un comunicado.