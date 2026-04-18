¿Es seguro realizarse varios procedimientos estéticos en una sola cirugía?

En el caso de cirugías estéticas, más que la cantidad de áreas intervenidas, lo importante es cuantificar la cantidad de grasa extraída. ( FUENTE EXTERNA )

La posibilidad de someterse a varios procedimientos estéticos en una misma intervención quirúrgica es una práctica cada vez más común, pero no está exenta de riesgos y debe evaluarse cuidadosamente caso por caso, advierten especialistas.

De acuerdo con el doctor Aniceto Rodríguez, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre), según la solución 009 del año 2019, el Ministerio de Salud Pública permite dos procedimientos mayores y un procedimiento complementario en una misma intervención.

Entre los procedimientos mayores se incluye:

Abdominoplastia

Reducción mamaria

Aumento mamario

Lifting Facial (Ritidectomía)

Liposucción / Lipoescultura

Rinoplastia

Aumento de Glúteos (Gluteoplastia)

En tanto, los procedimientos complementarios son intervenciones, a menudo menos invasivas o de menor duración, que se realizan para perfeccionar el resultado de un procedimiento mayor, ya sea en la misma sesión o posteriormente.

Entre las más conocidas resaltan:

Relleno de áreas (cara, glúteos) con grasa propia del paciente

(cara, glúteos) con propia del paciente Tratamientos dermocosméticos (Peeling químico o dermoabrasión)

(Peeling químico o dermoabrasión) Aplicación de Botox o rellenos faciales

Más que las áreas, es el volumen de grasa

El doctor Rodríguez explicó que, a la hora de evaluar riesgos en una cirugía estética, más que el número de procedimientos, lo importante es medir la cantidad de grasa a extraer.

"Más que las áreas, lo que hay que valorar es el volumen extraído de grasa en sentido general", dijo.

El especialista indicó que "menos del 7 % de su superficie corporal, o en procedimientos combinados menos de 3,500 CC y en procedimientos únicos 5,000 CC", son cifras consideradas como aceptables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/aniceto-rodriguez-copy-3e2150f0.jpg El doctor Aniceto Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

"Cuando lo numeran en áreas dicen, le hizo del brazo derecho, del brazo izquierdo, debajo del ombligo, debajo del glúteo del lado derecho, debajo del glúteo del lado izquierdo y te suman muchas áreas, pero en total, eso no representa una gran cantidad porque de todas las áreas, lo que te estoy sacando es una cantidad mínima", ejemplificó.

"Yo puedo hacer cirugía en múltiples áreas y no quiere decir que me estoy saliendo del protocolo, porque cuando se dice una liposucción mayor, es una liposucción mayor que puede incluir múltiples áreas, siempre y cuando no rebase el límite total de extracción de grasa que está contemplado que se puede hacer", añadió el doctor.

Caso de Anyeli Meliza

Al ser consultado por el caso de Anyeli Meliza Sánchez, una joven de 27 años quien perdió la vida el pasado 15 de abril tras someterse a múltiples procedimientos estéticos con el doctor José Desena (quien ya no figura como miembro de Sodocipre), Rodríguez reconoció no poseer más detalles fuera de las publicaciones hechas al respecto en medios de comunicación.

A pesar de esto, dijo que hay que indagar las causas de muerte y conocer a fondo el historial clínico de la paciente.

A Anyeli se le practicó una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastía, liposucción en los brazos, liposucción en la entrepierna, liposucción en la espalda y transferencia de grasa a los glúteos.

"No necesariamente que sean muchas áreas (intervenidas), es una causa de muerte", aclaró Rodríguez.

"Habría que ver la cantidad de total (de grasa) que se le sacó, la pérdida de líquido. ¿Cuáles eran los niveles de sangre que tenía la paciente previo a la cirugía? Si estaba en condiciones. Habría que ver si no hubo una, no estoy diciendo que fue el caso, si hubo alguna lesión de un órgano noble, si hubo alguna situación anestésica en el procedimiento. ¿En qué centro se operó? ¿Era un centro con las condiciones si estaba habilitado o no estaba habilitado?", enlistó como las preguntas aún pendientes por responder para esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de Anyeli.

La joven Anyeli Meliza deja en la orfandad a un niño de cuatro años de edad.