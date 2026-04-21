Enfermeras anuncian huelga para el 29 de abril y bioanalistas marcharán al Palacio Nacional

Mariano Suazo (al centro) habló en nombre de las enfermeras. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de distintos gremios de enfermería anunciaron este martes un paro de labores de 24 horas a nivel nacional, en demanda del cumplimiento de una serie de reivindicaciones entre las que se incluyen cambios de designación, la aplicación de incentivos y el nombramiento de más personal sanitario.

La jornada de protesta está pautada para el próximo miércoles 29 de abril y se llevará a cabo en todos los centros hospitalarios del país.

"Informamos que a partir del 29 de los corrientes estaremos paralizando todos los servicios a nivel nacional por un período de 24 horas como consecuencia de que ya el personal de enfermería no aguanta más", comentó Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras (Asonaen).

Las enfermeras aseguran que, hasta el momento, no han logrado alcanzar un consenso con las autoridades, lo que ha motivado la convocatoria.

Demandas de las enfermeras

El gremio reclama que, tras sostener múltiples reuniones con las autoridades del sector Salud, incluyendo al presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud, Víctor Atallah, y tras una espera de más de cinco años, a la fecha no han obtenido una respuesta favorable para sus reclamos, los cuales han ido rebajando con el tiempo.

"Ninguna autoridad ha podido firmar estos acuerdos. El presidente (Luis Abinader) es el único que tiene la facultad ya de acabar con esta pesadilla. Entonces, si él no quiere, no nos están dejando más recursos que estar en la calle", expresó Suazo, quien fungió de vocero.

Entre las principales demandas del gremio se encuentran se encuentran:

Los cambios de designación

L a aplicación de incentivos por distancia fronteriza y no fronteriza

a aplicación de fronteriza y no fronteriza El nombramiento de más personal para fortalecer el sistema de salud

para fortalecer el sistema de salud Pensiones al 100 por ciento para el personal que ha cumplido sus años de labor

al 100 por ciento para el personal que ha cumplido sus años de labor Reconocimiento del tiempo en servicio

Bioanalistas anuncian marcha

De su lado, la presidenta de la Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas (Anpejubio), Miosotys Echavarría, aseguró que, tras más de una década de reclamos, los bioanalistas jubilados continúan percibiendo ingresos entre 12 mil y 20 mil pesos mensuales, cifras que, según señaló, están muy por debajo del costo de la canasta familiar en la actualidad.

"No estamos pidiendo un favor, sino el reconocimiento de derechos adquiridos tras décadas de servicio", reclamó.

Como parte de su plan de lucha, Anpejubio convocó a una marcha hacia el Palacio Nacional en el próximo mes de junio.