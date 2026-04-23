×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
per cápita diferenciado
per cápita diferenciado

Adars anuncia la entrada en vigencia del per cápita diferenciado este 1 de mayo

Dijo que el proceso se desarrolla conforme al cronograma establecido en la resolución aprobada por el CNSS, emitida en octubre de 2025

    Expandir imagen
    Adars anuncia la entrada en vigencia del per cápita diferenciado este 1 de mayo
    El per cápita diferenciado permitirá la implementación de un esquema basado en criterios objetivos como la edad y el sexo, alineando los recursos con las necesidades reales de la población afiliada, de acuerdo a la ADARS. (FUENTE EXTERNA)

    La implementación del modelo de per cápita ajustado (diferenciado) por riesgo en el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo de 2026, mientras continúan avanzando los trabajos técnicos y operativos para su puesta en marcha, informaron este martes autoridades.

    La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) informó que el proceso se desarrolla conforme al cronograma establecido en la resolución aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en octubre de 2025, y que ya existen las condiciones necesarias para iniciar su ejecución.

    De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, este nuevo esquema será aplicado desde la dispersión correspondiente a esa fecha, marcando un paso clave en la transformación del sistema de salud dominicano.

    "Esta es una decisión que marca un antes y un después. Por primera vez se aborda de manera directa una realidad que requería atención, garantizando un sistema más justo, equilibrado y sostenible en el tiempo", señaló Adars.

    ADARS destacó que las labores de preparación han permitido asegurar una transición ordenada hacia este modelo, que introduce criterios objetivos como la edad y el sexo para la asignación de recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

    Asimismo, indicó que la resolución establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) notificará los valores de dispersión a cada Administradora de Riesgos de Salud (ARS), lo que permitirá la implementación de un esquema basado en criterios objetivos como la edad y el sexo, alineando los recursos con las necesidades reales de la población afiliada.

    "No se trata de una medida aislada ni nueva; en sistemas de salud comparables, ya se utiliza la cápita diferenciada por sexo y edad para definir el financiamiento del aseguramiento"ADARS

    El gremio reiteró que este cambio no impactará a los afiliados en términos de coberturas, derechos o costos, sino que busca fortalecer la sostenibilidad y el equilibrio del sistema.

    La Adars aseguró que continuará acompañando el proceso, trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar que la entrada en vigencia del per cápita ajustado por riesgo, el próximo 1 de mayo, se realice de forma eficiente y sin contratiempos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.