Adars anuncia la entrada en vigencia del per cápita diferenciado este 1 de mayo

El per cápita diferenciado permitirá la implementación de un esquema basado en criterios objetivos como la edad y el sexo, alineando los recursos con las necesidades reales de la población afiliada, de acuerdo a la ADARS. ( FUENTE EXTERNA )

La implementación del modelo de per cápita ajustado (diferenciado) por riesgo en el Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo de 2026, mientras continúan avanzando los trabajos técnicos y operativos para su puesta en marcha, informaron este martes autoridades.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) informó que el proceso se desarrolla conforme al cronograma establecido en la resolución aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en octubre de 2025, y que ya existen las condiciones necesarias para iniciar su ejecución.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, este nuevo esquema será aplicado desde la dispersión correspondiente a esa fecha, marcando un paso clave en la transformación del sistema de salud dominicano.

"Esta es una decisión que marca un antes y un después. Por primera vez se aborda de manera directa una realidad que requería atención, garantizando un sistema más justo, equilibrado y sostenible en el tiempo", señaló Adars.

ADARS destacó que las labores de preparación han permitido asegurar una transición ordenada hacia este modelo, que introduce criterios objetivos como la edad y el sexo para la asignación de recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Asimismo, indicó que la resolución establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) notificará los valores de dispersión a cada Administradora de Riesgos de Salud (ARS), lo que permitirá la implementación de un esquema basado en criterios objetivos como la edad y el sexo, alineando los recursos con las necesidades reales de la población afiliada.

"No se trata de una medida aislada ni nueva; en sistemas de salud comparables, ya se utiliza la cápita diferenciada por sexo y edad para definir el financiamiento del aseguramiento" ADARS “

El gremio reiteró que este cambio no impactará a los afiliados en términos de coberturas, derechos o costos, sino que busca fortalecer la sostenibilidad y el equilibrio del sistema.

La Adars aseguró que continuará acompañando el proceso, trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar que la entrada en vigencia del per cápita ajustado por riesgo, el próximo 1 de mayo, se realice de forma eficiente y sin contratiempos.