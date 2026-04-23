Las irregularidades detectadas por Digemaps en suplementos recetados por el doctor Fadul

El doctor José Ernesto Fadul se viralizó en redes sociales tras afirmar que tenía un tratamiento para mejorar el autismo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En reiteradas ocasiones, el doctor José Ernesto Fadul ha asegurado que puede "mejorar significativamente el autismo" mediante el uso de suplementos, productos que, según la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de Salud Pública, no cumplen con los estándares médicos requeridos para tratar esta condición.

Un informe de la entidad destaca que estos productos, comprados en farmacias, eran posteriormente fraccionados, reenvasados y entregados a los pacientes sin cumplir con los requisitos básicos de control sanitario.

La investigación, fechada el 9 de abril de 2026, detectó la manipulación de medicamentos fuera de los canales autorizados; el reenvasado de productos sin etiquetado adecuado; la ausencia de información clave, como número de lote, fecha de vencimiento y origen; y la dispensación sin trazabilidad ni control sanitario.

El informe también reveló que algunos productos, aunque contenían ingredientes reales, no superaron pruebas básicas de calidad, como la desintegración de tabletas, lo que impide garantizar su correcta absorción en el organismo.

Asimismo, se detectó la falta de condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo, lo que puede afectar la estabilidad y la eficacia de los productos.

Riesgo para pacientes pediátricos

Las autoridades calificaron como preocupante que estas prácticas se realizaran en niños con condiciones neurológicas, lo que incrementa el riesgo sanitario.

En ese sentido, Digemaps advirtió que estas acciones violan disposiciones de la Ley General de Salud 42-01 y de la Ley 246-06 sobre medicamentos.

Como resultado de la inspección, se ordenó el cese inmediato del fraccionamiento, reenvasado y la entrega de estos productos, así como la canalización de cualquier donación a través de los mecanismos oficiales.

La investigación fue motivada por una denuncia expuesta en el programa "Nuria Investigación Periodística".



