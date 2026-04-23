RD asumirá en mayo la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, anuncia Atallah

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este jueves que la República Dominicana asumirá en mayo la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, lo que coloca al país en una posición relevante dentro de la gobernanza sanitaria internacional.

El anuncio fue realizado durante su participación en el espacio La Mesaza, donde abordó distintos temas vinculados al sistema de salud dominicano.

Acciones y avances en el sistema de salud dominicano

Atallah señaló que este rol fortalecerá la presencia del país en la agenda global y permitirá amplificar la voz del Caribe y América Latina en la toma de decisiones en materia sanitaria.

Durante el encuentro, el funcionario también destacó que la atención primaria constituye el eje del modelo de salud que impulsa el Gobierno, con el objetivo de prevenir enfermedades y acercar los servicios a la población.

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Línea de salud mental

Asimismo, se refirió a iniciativas como la línea 711 para asistencia en salud mental, así como a los esfuerzos para ampliar el acceso a medicamentos de alto costo y fortalecer la atención especializada en centros como el Instituto Cardiovascular Dominicano.

En cuanto a la prevención, indicó que las acciones implementadas han contribuido a la reducción de enfermedades como el dengue, mediante operativos comunitarios, vigilancia epidemiológica y coordinación interinstitucional.

El ministro agregó que estos avances han sido reconocidos por organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud.

La actividad formó parte de una nueva edición de La Mesaza, organizada por GALA Media Group, en la que se abordaron temas relacionados con los desafíos y perspectivas del sistema sanitario nacional.