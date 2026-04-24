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doctor Ernesto Fadul
doctor Ernesto Fadul

El doctor Fadul puso el consultorio en orden tras inspección de la Digemaps

La entidad había puesto bajo escrutinio sus prácticas de prescripción a pacientes dentro del espectro autista

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    El doctor Fadul puso el consultorio en orden tras inspección de la Digemaps
    El doctor Ernesto Fadul. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El doctor Ernesto Fadul, a quien la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) había puesto bajo escrutinio sus prácticas de prescripción, cumplió con las recomendaciones que le hicieron las autoridades.

    Un vocero de la familia Fadul dijo a Diario Libre que precisamente ayer se le hizo una segunda inspección sobre la manipulación y dispensación de suplementos y medicamentos, y todo estaba en orden.

    La primera investigación, fechada el 9 de abril de 2026, se originó a partir de una denuncia pública y derivó en una inspección al consultorio del doctor, especialmente a las prácticas de prescripción, manipulación y dispensación de suplementos y medicamentos usados para pacientes con Trastorno del Espectro Autista.

    Allí, las autoridades comprobaron que productos adquiridos en farmacias privadas eran posteriormente fraccionados, reenvasados y entregados a pacientes sin cumplir con los requisitos mínimos de trazabilidad y control sanitario.

    La decisión de la Digemaps

    La Digemaps ordenó el cese inmediato de la manipulación, reenvasado y entrega de estos productos, así como la canalización de cualquier donación a través de los mecanismos oficiales del Estado.

    "El doctor Fadul aceptó las recomendaciones que le hizo la Digemaps sobre los medicamentos que distribuye gratuitamente y tomó las medidas de lugar como quedó comprobado en la inspección hecha ayer jueves", indicó el vocero.

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