Las muertes maternas se elevan a 30 en 2026, informa Salud Pública

Las estadísticas de muertes maternas e infantiles preocupan a las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 22 muertes infantiles y dos maternas en el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 14 del año 2026.

En el informe, la entidad indicó que los nuevos fallecimientos maternos elevan a 30 el total registrado en lo que va de año. No obstante, destacó que esto representa una disminución del 44 % en comparación con las 54 muertes acumuladas a la misma fecha en 2025.

De los fallecimientos 20 corresponden a mujeres dominicanas, nueve a haitianas y uno a una fémina de nacionalidad no identificada.

Salud Pública define la muerte materna como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, por causas relacionadas o agravadas por este, excluyendo los decesos accidentales o incidentales.

En relación con las muertes infantiles, la institución también destacó que mantienen una tendencia a la baja respecto a 2025.

Las autoridades explicaron que estos decesos corresponden a bebés que nacen con menos de 500 gramos de peso, con 22 semanas de gestación o con una talla de 25 centímetros desde la coronilla hasta el talón, así como a aquellos que fallecen en cualquier momento dentro de su primer año de vida (hasta los 364 días).

Aumento de enfermedades epidémicas

Salud Pública también reportó tres nuevos casos de dengue, lo que eleva a 71 el total acumulado en lo que va de año.

Asimismo, notificó 33 contagios de malaria, incrementando la cantidad de afectados a 72.

En ese sentido, destacó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa mediante la notificación rutinaria y la búsqueda activa y pasiva de casos en las zonas de mayor riesgo en el territorio nacional.

Por otro lado, se detectaron 22 casos de leptospirosis, aumentando a 68 los registrados en 2026, como consecuencia de las lluvias frecuentes y las altas temperaturas que afectan al país.

Según el órgano rector de la salud, estas condiciones climáticas favorecen la persistencia de aguas estancadas y contaminadas, lo que incrementa el riesgo de exposición a la bacteria Leptospira.

Para contrarrestar los contagios de la enfermedad, informó que han desplegado brigadas comunitarias para la colocación de rodenticidas en zonas riesgo, acompañado de operativos de limpieza y eliminación de criaderos en áreas vulnerables.