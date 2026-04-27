CNSS anuncia entrada en vigencia de per cápita diferenciada en mayo

La medida fue aprobada mediante una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). ( FUENTE EXTERNA )

El modelo de per cápita diferenciada por edad y sexo en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo entrará en vigencia a partir del mes de mayo, informó este lunes el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

A través de un comunicado de prensa, la institución calificó la medida como "histórica", al estar orientada a fortalecer la equidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Explicó que la decisión, aprobada mediante la Resolución CNSS No. 634-02, del 31 de octubre del 2025, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 169 de la ley 87-01, que faculta al organismo a establecer tarifas diferenciadas en función del riesgo, siempre que existan condiciones técnicas debidamente demostradas.

"La medida se apoya en estudios técnicos y actuariales presentados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que evidencian la necesidad de ajustar el financiamiento del sistema a las demandas reales de salud que presente la población afiliada", enfatizó.

El CNSS destacó que la cápita diferenciada constituye un avance significativo hacia un modelo más justo y solidario, ya que distribuye los recursos conforme a variables objetivas como la edad y el sexo, reconociendo que no todos los grupos poblacionales demandan los mismos niveles de atención en salud.

En ese sentido, resaltó que el nuevo esquema beneficia de forma directa a los adultos mayores, quienes, por su perfil epidemiológico, requieren una atención sanitaria más frecuente y especializada que los grupos más jóvenes.

Ventajas de la iniciativa

La institución detalló que, con este modelo, el SDSS podrá responder de manera más adecuada a la creciente demanda de servicios médicos asociados al envejecimiento y garantizar que los recursos asignados permitan financiar oportunamente consultas, tratamientos, medicamentos y procedimientos necesarios, sin afectar los derechos ni las coberturas de los afiliados.

No obstante, indicó que la medida no impone nuevas cargas económicas a la población, sino que optimiza la redistribución de los recursos existentes, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema.

"Con la cápita diferenciada, el Sistema Dominicano de Seguridad Social avanza hacia un modelo más humano, solidario y sostenible, que coloca en el centro a las personas y reconoce de manera efectiva las necesidades reales de salud de cada etapa de la vida, especialmente las de nuestros adultos mayores, garantizando mayor protección en el presente y para las generaciones futuras", apuntó.

Asimismo, indicó que la implementación de la cápita diferenciada moderniza el modelo de financiamiento del Seguro Familiar de Salud, corrige distorsiones históricas del esquema de cápita única y contribuye al equilibrio financiero y a la sostenibilidad del SDSS, asegurando su viabilidad a mediano y largo plazo.

Con esta decisión, el CNSS reafirma su compromiso de establecer políticas públicas de seguridad social orientadas a la protección integral, la equidad intergeneracional y el bienestar general de la población, mediante la adopción de medidas técnicas basadas en evidencia, estudios actuariales y principios constitucionales de justicia social.