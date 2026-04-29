Enfermeras paralizan servicios en hospitales en demanda de mejoras laborales

Las enfermeras advirtieron que continuarán con las protestas si no reciben respuestas a sus demandas. ( FUENTE EXTERNA )

En reclamo de pensiones dignas, aumento salarial y otras reivindicaciones, los profesionales de la enfermería paralizaron este miércoles las labores en todo el país, lo que afectó de forma significativa la prestación de servicios en los hospitales públicos.

Como consecuencia de la huelga de 24 horas, las enfermeras solo atendieron a los pacientes que se encontraban en las salas de emergencias y las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El paro se extendió por varios centros de salud, afectando establecimientos asistenciales como el Moscoso Puello, en el Distrito Nacional, y el Hospital Municipal La Descubierta, en la provincia Independencia.

En este último, las enfermeras reclamaron al presidente Luis Abinader que garantice mejores condiciones laborales, implemente la reclasificación de puestos, aumente el salario y cumpla con los incentivos ofrecidos por el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Asimismo, demandaron la contratación de más enfermeras, al asegurar que el hospital "se encuentra en decadencia por la falta de personal".

Paralización del servicio en la provincia La Altagracia

Las enfermeras del Hospital Nuestra Señora de La Altagracia también paralizaron sus labores como parte de la jornada de protesta, en demanda de reivindicaciones laborales y para enfrentar el déficit de más de 20 mil profesionales de enfermería que, según los gremios del sector, impacta directamente la atención hospitalaria.

La enfermera María Carela explicó que la manifestación se produjo ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, en relación con un pliego de demandas previamente presentado por las agrupaciones sindicales.

Carela señaló que la falta de personal se ha convertido en una crisis estructural dentro de los hospitales públicos, obligando a una sola enfermera a cubrir áreas completas con múltiples pacientes, especialmente en horarios vespertinos y fines de semana.

"Estamos hablando de más de 20,000 enfermeras que hacen falta a nivel nacional. Eso está afectando los servicios, porque hay áreas donde una sola enfermera atiende una gran cantidad de pacientes", expresó.

Impacto del déficit de personal en la atención hospitalaria

En el caso específico del Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, indicó que el déficit es significativo, estimando que se requieren entre 30 y 40 enfermeras adicionales para poder cubrir mínimamente la demanda existente.

Actualmente, explicó, hay unidades donde solo una profesional asume la carga completa de trabajo, lo que multiplica los riesgos en la atención.

Como ejemplo, mencionó la unidad de hemodiálisis, donde existen siete máquinas que deberían ser atendidas por lo menos por dos enfermeras en cada turno. Sin embargo, en la práctica, solo una se encarga del servicio en determinados horarios.

La representante del personal de enfermería también denunció que esta situación responde, en parte, a promesas incumplidas del gobierno en torno al nombramiento de personal, señalando que existen plazas disponibles que no han sido ocupadas tras la salida de enfermeras pensionadas.

Asimismo, reclamó el pago de incentivos por distancia —un beneficio que, según dijo, corresponde al personal que labora en regiones alejadas de Santo Domingo— y que no se ha aplicado desde hace años.

A esto se suman demandas por cambios de designación, ya que muchas enfermeras con formación profesional continúan devengando salarios de auxiliares, pese a desempeñar funciones de mayor nivel.

En cuanto al tema salarial, Carela sostuvo que, aunque es una preocupación latente, actualmente no ocupa el centro de las demandas debido al alto costo de la vida.

Indicó que una enfermera auxiliar puede devengar alrededor de 42,000 pesos, mientras que una licenciada oscila entre 48,000 y 50,000 pesos, montos que considera insuficientes frente a la realidad económica.

Finalmente, advirtió que, de no obtener respuestas, las protestas continuarán en aumento como parte de una estrategia escalonada a nivel nacional.

"Esto es una jornada nacional. Si no hay soluciones, las acciones seguirán intensificándose. Ya se han agotado todos los canales de diálogo", afirmó.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.