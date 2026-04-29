República Dominicana mantiene alta inmunidad frente a crisis de vacunación en EE. UU.

Una mujer es vacunada contra una de las enfermedades inmunoprevenibles. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En un contexto global marcado por el aumento de la desinformación sobre la vacunación y la consolidación del movimiento antivacunas en los Estados Unidos, la República Dominicana es de los pocos países de la región que ostenta una cobertura vacunal estable contra las enfermedades inmunoprevenibles.

Datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) sostienen que solo en el año 2025 se aplicaron 2.4 millones de dosis de vacunas a nivel nacional, lo que fortaleció la protección inmunitaria de la población contra virus como el sarampión.

Contrario a lo que ocurre en los Estados Unidos, donde este año se han reportado más de 1,700 casos de sarampión y al menos tres fallecimientos, el país se mantiene libre de transmisión autóctona desde el año 2001.

Este aumento exponencial del sarampión en una nación que a comienzos de los años 2000 registraba apenas 70 casos anuales se produce en un contexto en el que han cobrado mayor visibilidad los discursos antivacunas, como los de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de ese país, quien desde hace años ha sido una figura vinculada a cuestionamientos sobre la vacunación.

Kennedy es un defensor de explorar alternativas más allá de los tratamientos farmacológicos tradicionales, una visión que ha generado controversia en la comunidad científica.

50 % Fue la tasa de vacunación en enfermedades inmunoprevenibles de la República Dominicana en el 2025.

Vacunación estable

Durante el 2025, la República Dominicana obtuvo una tasa de vacunación superior al 50 % en las enfermedades inmunoprevenibles.

De acuerdo con datos de Salud Pública, la protección contra la tuberculosis a través de la vacuna BCG alcanzó un 80.8 %, mientras que la vacunación para combatir el sarampión, la rubéola y paperas se situó en 75.4 % la primera dosis y en 70.6 % la segunda.

En tanto, la inmunización contra el neumococo registró 78.8 % en la segunda dosis y en 73 % el refuerzo.

De igual manera, la vacuna contra el rotavirus se ubicó en 72.58 % y la que protege del polio, la poliomielitis combinada, en 69.8 %.

A través de su memoria institucional, el Ministerio de Salud Pública señaló que se destinó una inversión aproximada de 19,436,131.33 dólares para fortalecer la equidad sanitaria y la cobertura territorial en las zonas de mayor riesgo.

Asimismo, destacó que se introdujo la vacuna hexavalente acelular en el esquema nacional, para garantizar la protección contra seis enfermedades; la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.

El sarampión pone la región en alerta

El resurgimiento del sarampión se ha extendido por toda Latinoamérica, lo que llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir una alerta epidemiológica para interrumpir la transmisión del virus. “En Latinoamérica, lamentablemente hemos perdido prácticamente la certificación de eliminación, porque ha estado circulando en varios lugares de la región por más de un año, como Canadá, Estados Unidos y México”, explicó a reporteros de Diario Libre, el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV). El galeno indicó que en 2025 se reportaron 14,757 contagios, mientras que en lo que va del presente año los afectados en 19 países de las Américas ascienden a 14,503, con al menos 43 fallecidos solo en México. Según el doctor, más del 90 % de los casos se ha presentado en pacientes no vacunados, especialmente en la población infantil y adolescente. En ese sentido, Brea del Castillo destacó la importancia de aplicarse las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, enfermedad que, sin un tratamiento adecuado, puede causar la muerte, debilitar el sistema inmunológico y provocar desnutrición en los niños.

Mantenerse vigilantes

Pese a la buena cobertura vacunal, la República Dominicana no escapa al resurgir de enfermedades que se creían controladas, como la tosferina, cuyo diagnóstico puede ser limitado por la falta de pruebas accesibles en los hospitales.

En el año 2025 se reportaron 48 contagios y dos fallecimientos de esta infección respiratoria, lo que representó un aumento en su tasa de incidencia con relación al 2024, cuando también se registraron dos muertes, pero solo 28 casos positivos. En lo que va del 2026 se han notificado cinco infectados.